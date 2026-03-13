Radary wykryły to nad Polską

Jak czytamy na portalu twojapogoda.pl, z zachodu na wschód Polski kieruje się chłodny front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu.

W południowo-wschodniej części kraju synoptycy spodziewają się występowania "lokalnych komórek konwekcyjnych", które mogą przynosić wyładowania elektryczne, przelotny, ale ulewny deszcz i porywisty wiatr.

Wydano ostrzeżenia - gdzie może być burza?

Jak przestrzegają meteorolodzy, ostrzeżenia przed burzami obowiązują. Temperatura wynosi około 10 stopni, a energia CAPE, jak wskazuje serwis, miejscami dochodzi do 300-400 J/kg, co stwarza warunki do konwekcji wiosennej.

Weekend niestety zapowiada się też burzowo. W sobotę (14.03) wyładowania atmosferyczne mogą występować miejscami w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Kujawy i Powiśle.