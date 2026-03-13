Modele pogodowe pokazują wyraźną zmianę

Zarówno amerykański model GFS, jak i europejski ECMWF od kilku dni wskazują na podobny scenariusz. Po okresie wiosennych temperatur do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze, które stopniowo zmieni pogodę w drugiej połowie marca.

Oznacza to, że możemy ponownie zobaczyć bardziej zimowe krajobrazy w Polsce. W prognozach pojawiają się nie tylko przymrozki, ale również opady śniegu.

Pierwsze zmiany już w weekend

Ochłodzenie nie pojawi się nagle, ale będzie postępować etapami. Już w nadchodzący weekend 14-15 marca miejscami może pojawić się deszcz ze śniegiem oraz krupa śnieżna.

Na nizinach opady deszczu ze śniegiem nie powinny utrzymywać się długo, ponieważ temperatury nadal będą zbyt wysokie, aby śnieg zalegał na dłużej. Inaczej może być jednak w górach, gdzie możliwe są większe opady śniegu.

Nocami temperatura spadnie poniżej zera

Kolejny etap zmiany pogody ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Od 16 marca prognozy wskazują na powrót nocnych i porannych przymrozków. Temperatura w wielu regionach kraju może spaść od -1°C, a miejscami nawet do -5°C. W dzień będzie nieco cieplej, jednak chłodniejsza aura będzie wyraźnie odczuwalna.

Synoptycy spodziewają się także opadów deszczu, deszczu ze śniegiem oraz lokalnych opadów śniegu.

Śnieg możliwy nie tylko w górach

Według prognoz bardziej zimowa aura może utrzymać się pod koniec marca. W tym czasie śnieg może pojawić się nie tylko w górach, ale także na części nizin.

Najwięcej białego puchu prognozowany jest oczywiście w rejonach górskich. Tam pokrywa śnieżna może miejscami osiągnąć nawet 20-30 cm.

Czy zimna pogoda utrzyma się do Wielkanocy?

Jeśli prognozy modeli GFS i ECMWF się sprawdzą, chłodniejszy okres może potrwać nieco dłużej. W scenariuszach pojawia się możliwość, że pierwsza połowa kwietnia również będzie chłodniejsza niż zwykle.

Oznacza to, że tegoroczna Wielkanoc może być bardziej zimowa niż wiosenna. Ostateczny przebieg pogody będzie jednak zależał od kolejnych zmian w prognozach.