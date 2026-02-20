Silny mróz wrócił na Mazowsze

W piątek, 20 lutego, na Mazowszu ponownie pojawiły się kilkunastostopniowe spadki temperatury poniżej zera. Nocą termometry miejscami pokazały wartości głęboko ujemne (-15, -17 stopni), a sytuację pogarszał wiatr, który potęgował odczucie zimna. To jednak dopiero początek trudniejszych warunków.

Reklama

W sobotę marznący deszcz i gołoledź

Według prognoz IMGW w sobotę, 21 lutego, możliwe są marznące opady deszczu powodujące śliskość nawierzchni. Synoptycy zapowiadają również opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz przejściowo marznący deszcz.

Dodatkowym utrudnieniem mogą być mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów.

Prognozowane temperatury w nocy od -5°C na wschodzie do 1°C na zachodzie, w dzień od 3°C do 5°C, miejscami do około 6°C na południu regionu.

Wiatr ma być słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowo-zachodnich.

Ostrzeżenie także na niedzielę i poniedziałek

Reklama

Ostrzeżenie pierwszego stopnia ma obowiązywać również w niedzielę 22 lutego oraz w poniedziałek 23 lutego. W tych dniach IMGW prognozuje roztopy, które w połączeniu z wcześniejszym mrozem mogą powodować lokalne oblodzenia i utrudnienia w ruchu.

Uwaga na drogi i chodniki

Największe zagrożenie dotyczy kierowców i pieszych. Gołoledź może pojawić się nagle, zwłaszcza w godzinach porannych i wieczornych. Warto zachować ostrożność i śledzić bieżące komunikaty pogodowe.

Zima wciąż daje o sobie znać, a weekend na Mazowszu może upłynąć pod znakiem trudnych warunków atmosferycznych.