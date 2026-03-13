Prognoza pogody na piątek, 13 marca

W piątek, 13 marca 2026 roku niebo będzie przeważnie pogodne, choć w godzinach porannych na południowym wschodzie Polski należy spodziewać się większego zachmurzenia oraz wystąpienia lokalnych mgieł, które mogą ograniczać widzialność do około 200 metrów. W ciągu dnia słupki rtęci wskażą od 12 do 14 stopni Celsjusza na północy, około 15 stopni w większości kraju, natomiast na południu wartości te mogą sięgać nawet 17-18 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków południowych będzie odczuwalny jako słaby lub umiarkowany, jednak okresami może przybierać na sile. Nad morzem prędkość wiatru w porywach osiągnie około 55 km/h, w rejonach podgórskich Sudetów do 65 km/h, a w najwyższych partiach sudeckich nawet 105 km/h.W górach Karpat porywy wiatru wyniosą do 65 km/h.

Warunki pogodowe w nocy z piątku na sobotę

Nadchodząca noc zapowiada się z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem, jednak na północnym zachodzie Polski sytuacja będzie się zmieniać wraz ze stopniowym wzrostem zachmurzenia do dużego. Wczesnym rankiem w tej części kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza, natomiast w rejonach podgórskich Karpat wartości te spadną lokalnie do przedziału od -1 do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr utrzyma się z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, a miejscami porywisty. W rejonach podgórskich porywy osiągną około 60 km/h, w Karpatach do 70 km/h, a w wyższych partiach Sudetów mogą dochodzić do 100 km/h.

Temperatury maksymalne w polskich miastach

W piątek, 13 marca najwyższe temperatury zostaną odnotowane w Rzeszowie i Wrocławiu, gdzie termometry wskażą 18 stopni Celsjusza. W Krakowie i Opolu przewiduje się 17 stopni Celsjusza. W Warszawie, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Białymstoku, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim temperatura osiągnie 16 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie oraz Toruniu, gdzie temperatura wyniesie 13 stopni Celsjusza, natomiast najniższą wartość, 12 stopni Celsjusza, zanotują mieszkańcy Suwałk.