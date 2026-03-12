Wiosenna aura zawita do Polski

Nadchodzący czwartek, 12 marca 2026 roku, zapowiada się jako dzień bardzo przyjemny, choć wymagający od nas rozsądnego podejścia do ubioru. Polska znajdzie się pod wpływem aury, która jest typowa dla zaawansowanego przedwiośnia, gdzie słońce zaczyna już mocniej operować, skutecznie podnosząc temperaturę powietrza w ciągu dnia. W najcieplejszym momencie czwartkowego popołudnia termometry w całym kraju mogą wskazać nawet 13 stopni Celsjusza. Będzie to zdecydowanie najprzyjemniejsza część doby, sprzyjająca długim spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu, zwłaszcza że warunki pogodowe powinny sprzyjać przebywaniu poza domem.

Przebieg zachmurzenia i charakter aury

Przez większą część dnia należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Chmury będą jednak na tyle rozproszone, że okresy z ładną, słoneczną aurą nie będą rzadkością, co znacząco poprawi nasze samopoczucie po zimowych miesiącach. Sytuacja zmieni się jednak wyraźnie po zachodzie słońca, gdy tylko noc zacznie dominować nad krajobrazem. Zjawiska pogodowe w nocy z czwartku na piątek będą bardzo stabilne, a prognozy wskazują na niemal bezchmurne niebo, co z jednej strony zapewni nam piękne widoki na nocne niebo, ale z drugiej strony sprzyja szybszemu wychłodzeniu powietrza przy gruncie.

Różnice termiczne. Jak się ubrać?

Temperatura minimalna w nocy spadnie do około 3 stopni Celsjusza. Biorąc pod uwagę fakt, że różnica temperatur między dniem a nocą wyniesie aż 10 stopni, warto przygotować się na te wahania termiczne. Najrozsądniejszą strategią na ten dzień pozostaje ubieranie się warstwowo, co jest kluczowe w taką pogodę. Lekka odzież wierzchnia, którą łatwo zdjąć w cieplejsze południe lub założyć wieczorem, pozwoli nam czerpać pełną radość z popołudniowego ciepła, a jednocześnie skutecznie ochroni przed wychłodzeniem, gdy tylko nadejdzie wieczorny chłód. Ogólnie rzecz biorąc, czwartek zapowiada się jako udany dzień bez większych pogodowych niespodzianek, pozwalający w pełni poczuć nadchodzącą wiosnę.