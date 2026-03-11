Wiosenna stabilizacja - kwiecień i maj w normie

Jeśli planujesz wiosenny wypoczynek w kwietniu lub maju, prognozy powinny Cię uspokoić. Synoptycy przewidują, że aura w obu tych miesiącach będzie oscylować w granicach średniej wieloletniej. Nie oznacza to braku zmienności - jak na wiosnę przystało, musimy liczyć się z przeplatającymi się okresami słońca i przelotnych opadów - jednak unikniemy ekstremalnych anomalii pogodowych. Temperatury będą typowe dla tej pory roku, co czyni ten okres idealnym dla miłośników spacerów i aktywności na świeżym powietrzu.

Czerwiec - czas na wczesne upały

To właśnie czerwiec jest miesiącem, który zdecydowanie wyróżnia się na tle reszty prognozy. Zgodnie z wyliczeniami IMGW, temperatury w całej Polsce mają w tym czasie przekroczyć normę wieloletnią. Oznacza to, że czerwiec może przynieść nam przedsmak pełnego lata z częstymi napływami gorących mas powietrza. Warto przygotować się na dni, w których słupki rtęci będą wskazywać powyżej 30 stopni Celsjusza. Mimo że suma opadów zapowiada się jako umiarkowana, wysoka temperatura sprzyjać będzie gwałtownym zjawiskom burzowym, które mogą przełamywać okresy gorącej aury.

Lipiec - klasyczna polska aura wakacyjna

Po gorącym czerwcu, lipiec 2026 roku ma przynieść upragnioną stabilizację klimatyczną. Według przewidywań IMGW, zarówno średnie temperatury, jak i suma opadów wrócą do zakresów uznawanych za normę dla tego miesiąca. Nie oznacza to jednak nudy w pogodzie. Lipiec w naszym klimacie tradycyjnie łączy w sobie słoneczne, upalne dni z okresami ochłodzenia i przelotnymi deszczami. To klasyczny "urlopowy miks", który jest charakterystyczny dla polskiego lata, zapewniając zmienne, ale zazwyczaj przyjemne warunki wypoczynkowe.

O czym warto pamiętać planując wyjazd?

Pamiętaj, że eksperymentalne prognozy długoterminowe IMGW mają charakter orientacyjny. Meteorologia to nauka o zjawiskach dynamicznych - lokalne burze czy krótkotrwałe załamania pogody są niezwykle trudne do przewidzenia z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Dlatego, planując swój wymarzony wypoczynek, zawsze warto sprawdzić aktualne komunikaty pogodowe na 2-3 dni przed wyjazdem. Pozwoli to uniknąć niespodzianek i lepiej dostosować plany do warunków, jakie faktycznie panują za oknem.