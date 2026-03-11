Południowo-wschodnia część Polski pozostaje w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Morza Azowskiego, część północno-zachodnia jest w zasięgu układu niskiego ciśnienia z ośrodkami nad Skandynawią i Atlantykiem. Na północy i zachodzie kraju zaznacza się wpływ frontów chłodnych. Napływa ciepła, przetransformowana masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

Jaka pogoda w środę?

W środę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W zachodniej części kraju miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C, 15 st. C na północy i wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich do 16 st. C, 18 st. C na pozostałym obszarze. Chłodniej w rejonie Helu, około 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w zachodniej i południowej części kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Karpat porywy do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego. Miejscami, na zachodzie i północy przelotne opady deszczu. Opady stopniowo będą przemieszczać się na wschód. Temperatura minimalna od 1 st. C do 3 st. C na wschodzie i południu, około 4 st. C w centrum do 7 st. C na zachodzie; chłodniej w kotlinach podkarpackich do -1 st. C, a najzimniej na Podhalu do -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h. W Bieszczadach porywy wiatru do 55 km/h.

Jaka pogoda w czwartek?

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na krańcach południowo-wschodnich i na północnym zachodzie rozpogodzenia. Okresami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum możliwe burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem i okresami śniegu. Prognozowana wysokość opadów deszczu miejscami około 10 mm. Temperatura maksymalna od 8 st. C, 12 st. C na północy i w rejonach podgórskich, około 14 st. C w centrum i 16 st. C, 18 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i w górach porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie na ogół małe, chwilami umiarkowane. Temperatura maksymalna około 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 5 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowy.

W czwartek w stolicy zachmurzenie początkowo małe, później umiarkowane i duże i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 15 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.