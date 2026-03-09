Żółte alerty IMGW. Wiatr zacznie się nasilać

Jak informuje IMGW, najmocniejszy wiatr spodziewany jest dziś wieczorem oraz w nocy, a także we wtorek rano (10.03). Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w części południowej Polski. Alerty dotyczą m.in.

województwa dolnośląskiego ,

, części województwa opolskiego.

W województwie dolnośląskim ostrzeżenia obejmują powiaty: karkonoski, Jelenią Górę, kamiennogórski, wałbrzyski, ząbkowicki oraz kłodzki. W Opolskiem alert dotyczy powiatu nyskiego.

Wiatr do 70 km/h na nizinach

Zgodnie z prognozą IMGW średnia prędkość wiatru może wynosić około 45-50 km/h, natomiast w porywach osiągnąć do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji meteorolodzy ocenili na około 80%.

Wiatr będzie wiał głównie z południa i południowego zachodu, a jego odczuwalna siła może być szczególnie duża na otwartych przestrzeniach.

W górach jeszcze groźniej. Nawet 100 km/h

Znacznie trudniejsze warunki pogodowe prognozowane są wysoko w górach. W Tatrach i w Karkonoszach porywy mogą osiągnąć 80-100 km/h. Tak silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, utrudniać poruszanie się po szlakach, powodować lokalne utrudnienia komunikacyjne. Dlatego służby apeluję, aby w najbliższych godzinach zrezygnować z wyjść na wysokogórskie trasy.

Kiedy sytuacja się uspokoi?

Według prognoz w regionach górskich i podgórskich porywisty wiatr może utrzymać się jeszcze we wtorek. Później jego siła powinna stopniowo słabnąć.

Synoptycy nie wykluczają jednak, że pod koniec tygodnia wiatr może ponownie się nasilić, choć na razie nie zapowiada się większa wichura.