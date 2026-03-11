Najnowsze prognozy IMGW nie pozostawiają wątpliwości: środa będzie dniem kontrastów. Podczas gdy południe Polski będzie cieszyć się niemal majową aurą, zachodnie regiony zmierzą się z mniej sprzyjającą pogodą.

Południe Polski -18 stopni i wiosenna aura

To będzie zdecydowanie najprzyjemniejszy dzień w tym tygodniu dla mieszkańców południowej części kraju. Słupki rtęci wskażą tam nawet 18 stopni Celsjusza. Jeśli planujesz wyjście z domu lub szybki spacer w porze lunchu, to właśnie tam warunki będą najbardziej zachęcające.

Zachód Polski - parasole w dłoń

Niestety, nie w całym kraju pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Mieszkańcy zachodniej części Polski oraz województwa zachodniopomorskiego powinni mieć pod ręką kurtkę przeciwdeszczową. Spodziewane są tam opady deszczu, które skutecznie mogą zniechęcić do długiego przebywania na dworze.

Uwaga na nocne przymrozki

Mimo wysokich temperatur w ciągu dnia, marzec wciąż przypomina o swojej zmiennej naturze. Noc z wtorku na środę (oraz nadchodząca środa wieczorem) może przynieść ochłodzenie:

Na północy Polski możliwe są przygruntowe przymrozki, podczas których temperatura spadnie do -2 stopni Celsjusza.

W terenach podgórskich i górskich, zwłaszcza w kotlinach Karpat, słupki rtęci mogą wskazać nawet -4 stopni Celsjusza.

Na pozostałym obszarze kraju noc będzie znacznie łagodniejsza, z temperaturami wahającymi się od 1 do 4 stopni powyżej zera.

Wiatr w górach da o sobie znać

Jeśli planujesz wyprawę w góry, bądź przygotowany na silniejsze podmuchy wiatru. W najwyższych partiach Karpat porywy wiatru mogą osiągać nawet 70 km/h. Przed wyjściem na szlak koniecznie sprawdź aktualne ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty turystyczne.

Podsumowując: Środa będzie dniem, w którym pogoda "podzieli" Polskę. Mieszkańcy południa mogą planować czas na zewnątrz, podczas gdy na zachodzie i północy warto zachować czujność i odpowiednio się przygotować na opady lub nocne spadki temperatury.