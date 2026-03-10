Do Polski napłynęło ciepłe powietrze zwrotnikowe, pochodzące aż znad północnej Afryki.

I taka aura ma się jeszcze chwile utrzymać. Jak wskazuje portal twojapogoda.pl, do Polski dotrą przelotne deszcze i to właśnie od dzisiaj do czwartku (10-12.03). Dodatkowo mogą występować burze i silny wiatr.

Będzie coraz cieplej. Prognoza pogody

Według prognoz, druga połowa tygodnia będzie cieplejsza. Temperatura wyniesie od 15 do 18 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum 20 stopni, a nawet nieco powyżej.

W chwilach, kiedy wiatr będzie całkowicie ustawać, niebo będzie bezchmurne, a słońce prażyć będzie intensywnie, poczujemy gorące powietrze - wskazał serwis.

Zima wróci? Prognozy

Marzec nas jescze może zaskoczyć. Aktualne mapy pogodowe są pesymistyczne. Atak zimy w najbliższym czasie może się zdarzyć. Według najnowszych prognoz wiosenna, ciepła pogoda ustąpi miejsca typowo zimowej aurze. Mroźne powietrze przyniesie opady śniegu i to szybciej niż byśmy chcieli.

Jak wskazuje amerykański model pogodowy GFS i dodatkowo europejski ECMWF, pod koniec tego tygodnia czekają nas duże zmiany, które będą związane z przełączeniem się cyrkulacji atmosferycznej nad Europą z południowej na północną. "Nad Polskę zacznie spływać coraz zimniejsze powietrze pochodzenia arktycznego"- wskazano.

Od 20 marca, zimowa aura powróci. Na nizinach może spaść od 1 do 5 centymetrów śniegu, a miejscami nawet do 10 centymetrów