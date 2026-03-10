Do Polski napłynęło ciepłe powietrze zwrotnikowe, pochodzące aż znad północnej Afryki.

I taka aura ma się jeszcze chwile utrzymać. Jak wskazuje portal twojapogoda.pl, do Polski dotrą przelotne deszcze i to właśnie od dzisiaj do czwartku (10-12.03). Dodatkowo mogą występować burze i silny wiatr.

Czy to już koniec zimy? Oto najnowsze prognozy na najbliższe dni
Czy to już koniec zimy? Oto najnowsze prognozy na najbliższe dni

Zobacz również

Będzie coraz cieplej. Prognoza pogody

Według prognoz, druga połowa tygodnia będzie cieplejsza. Temperatura wyniesie od 15 do 18 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum 20 stopni, a nawet nieco powyżej.

Reklama

W chwilach, kiedy wiatr będzie całkowicie ustawać, niebo będzie bezchmurne, a słońce prażyć będzie intensywnie, poczujemy gorące powietrze - wskazał serwis.

Zima wróci? Prognozy

Marzec nas jescze może zaskoczyć. Aktualne mapy pogodowe są pesymistyczne. Atak zimy w najbliższym czasie może się zdarzyć. Według najnowszych prognoz wiosenna, ciepła pogoda ustąpi miejsca typowo zimowej aurze. Mroźne powietrze przyniesie opady śniegu i to szybciej niż byśmy chcieli.

Jak wskazuje amerykański model pogodowy GFS i dodatkowo europejski ECMWF, pod koniec tego tygodnia czekają nas duże zmiany, które będą związane z przełączeniem się cyrkulacji atmosferycznej nad Europą z południowej na północną. "Nad Polskę zacznie spływać coraz zimniejsze powietrze pochodzenia arktycznego"- wskazano.

Od 20 marca, zimowa aura powróci. Na nizinach może spaść od 1 do 5 centymetrów śniegu, a miejscami nawet do 10 centymetrów