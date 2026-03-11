Czy będzie jeszcze śnieg w Polsce?

Patrząc za okno, trudno uwierzyć, że mamy dopiero marzec i że w kalendarzu wciąż trwa zima. Na razie nic nie wskazuje na szybki powrót mrozu czy śniegu do Polski. Najbliższe dni zapowiadają się bardzo wiosennie, a temperatury w wielu regionach kraju mogą sięgać nawet 20°C.

Reklama

Taka ciepła aura utrzyma się prawdopodobnie przez większą część nadchodzącego tygodnia. Prognozy wskazują dużo słońca i temperatury znacznie powyżej normy dla tej pory roku. Synoptycy podkreślają jednak, że taka stabilna i ciepła pogoda może nie potrwać długo.

Ochłodzenie możliwe już w przyszłym tygodniu

Pierwsze wyraźne pogorszenie pogody może pojawić się już w przyszłym tygodniu. Według prognoz temperatury mogą wtedy spaść poniżej 10°C, a w wielu regionach kraju pojawią się opady.

W najchłodniejszych momentach możliwy jest również deszcz ze śniegiem. Taki scenariusz nie oznacza jednak powrotu prawdziwej zimy. Opady miałyby raczej charakter krótkotrwały i nie powinny przynieść trwałej pokrywy śnieżnej.

Modele pogodowe wskazują na zmianę pod koniec marca

Reklama

Jak wynika z prognoz Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), do końca marca dominować powinny dodatnie anomalie temperatury. Oznacza to, że nawet jeśli pojawią się chłodniejsze dni, będą one raczej krótkotrwałe, a przeważać nadal powinny temperatury wyższe niż zwykle o tej porze roku.

W drugiej połowie miesiąca może pojawić się nieco więcej opadów niż w ostatnich tygodniach. Nadal jednak nie zapowiada się. Okres bardzo deszczowej pogody.

Wiosna może chwilowo wyhamować

Większa zmiana w pogodzie może nadejść dopiero pod koniec marca i niewykluczone, że utrzyma się również w pierwszej połowie kwietnia. Prognozy od dłuższego czasu wskazują w tym okresie na temperatury bliższe normie, a miejscami nawet nieco niższe.

Może to oznaczać więcej chmur, częstsze opady i chłodniejsze dni. W nocy ponownie mogą pojawić się przymrozki, a w ciągu dnia temperatury w wielu regionach mogą zatrzymać się w okolicach 10°C lub nawet poniżej. W takiej sytuacji nie można wykluczyć, że lokalnie pojawi się deszcz ze śniegiem, a miejscami nawet krótkotrwałe opady śniegu. Ewentualna pokrywa śnieżna, jeśli się pojawi, najprawdopodobniej nie utrzyma się jednak długo.

Prognozy długoterminowe obarczone są ryzykiem błędu

Synoptycy podkreślają, że są to prognozy długoterminowe, które mogą jeszcze ulec zmianie. Mimo to scenariusz wyraźniejszego ochłodzenia pod koniec marca pojawia się w modelach pogodowych już od dłuższego czasu.

Dlatego, choć obecnie w Polsce panuje niemal wiosenna aura, nie można całkowicie wykluczyć, że zanim zima zima definitywnie odejdzie przyniesie jeszcze krótkotrwałe przypomnienie w postaci chłodniejszych dni, a miejscami także opadów deszczu ze śniegiem lub śniegu.