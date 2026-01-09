Alert RCB

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do 11 stycznia istnieje wysokie zagrożenie lawinowe. "Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe" - ostrzeżono.

Gdzie obowiązuje alert?

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatu tatrzańskiego (woj. małopolskie).

Wskazano co robić w takiej sytuacji zagrożenia:

Sprawdzaj aktualne komunikaty lawinowe przed wyjściem.

Planuj trasę z wyprzedzeniem i dobieraj ją do warunków.

Korzystaj tylko z oznakowanych tras i szlaków.

Nie wychodź w góry bez doświadczenia i znajomości terenu.

Nie idź sam; poruszaj się w grupie.

Zabieraj podstawowy sprzęt lawinowy (detektor, sonda, łopata).

Sprawdzaj widoczność i prognozę pogody.

Informuj bliskich o trasie i przewidywanej godzinie powrotu.

Nie zatrzymuj się w miejscach zagrożonych zejściem lawiny.

Słuchaj poleceń służb i ratowników.

Uważaj na nawis śnieżny na grzbietach i krawędziach.

W razie wypadku natychmiast wzywaj pomoc i podawaj lokalizację.

TOPR alarmuje

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) też ostrzega przed bardzo trudnymi warunkami na szlakach i apeluje o szczególną ostrożność oraz rozwagę podczas planowania wyjść w góry. TOPR podkreśla, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga bardzo dużego doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Niezbędne jest posiadanie pełnego sprzętu zimowego, w tym raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC, a także umiejętność posługiwania się nim. Zalecono unikania stromych stoków.