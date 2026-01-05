Fala zimna nasila się, mróz już daje się we znaki

Pierwsze oznaki nadciągającego ochłodzenia były odczuwalne już minionej nocy. W Zakopanem temperatura spadła do -15°C. Dwucyfrowy mróz pojawił się także lokalnie na południu kraju oraz na pojezierzu pomorskim. Według prognoz to dopiero początek w spadku temperatur. Najzimniej ma być w północno wschodniej Polsce w centrum kraju oraz miejscami na obszarach podgórskich. To właśnie tam warunki pogodowe mogą stanowić największe zagrożenie.

Żółte alerty IMGW - lista województw objętych ostrzeżeniem

IMGW wydał żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem dla 7 województw. Alerty obowiązują:

w południowych powiatach woj. dolnośląskiego ,

, w województwie łódzkim,

mazowieckim , z wyłączeniem części południowej i wschodniej,

, z wyłączeniem części południowej i wschodniej, we wschodniej części województwa wielkopolskiego ,

, w województwie warmińsko mazurskim , poza północno zachodnimi powiatami

, poza północno zachodnimi powiatami w województwie kujawsko-pomorskim z pominięciem północy regionu

z pominięciem północy regionu w województwach i środkowych powiatach województwa podlaskiego.

W wielu miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Białymstoku obowiązują już ostrzeżenia przed niebezpiecznie niską temperaturą.

Nawet -20°C przy gruncie - warunki sprzyjają silnemu wychłodzeniu

Zgodnie z treścią alertów IMGW, minimalna temperatura powietrza wyniesie do -17°C, a lokalnie zwłaszcza w kotlinach sudeckich, może spaść do -18°C. Przy gruncie prognozuje się spadki nawet do -20°C. Sytuację pogarsza słaby wiatr oraz liczne rozpogodzenia przy zalegającej pokrywie śnieżnej. Sprzyja to szybkiemu w promieniowaniu ciepła i gwałtownemu ochłodzeniu. W nocy prawdopodobieństwo wystąpienia silnego mrozu IMGW ocenia na około 80%.

Gdzie będzie najzimniej - mapa

Mróz zostanie z nami na dłużej

Prognozy nie pozostawiają złudzeń. Synoptycy zapowiadają, że bardzo niskie temperatury utrzymają się co najmniej do końca tygodnia. Wielu regionach nocami będzie od -15°C. Część prognoz wskazuje również na możliwość napływu jeszcze chłodniejszego powietrza w weekend, jeśli te scenariusze się potwierdzą, lokalnie termometry mogą wskazać nawet minus 20°C, a przy gruncie wartości będą jeszcze niższe. IMGW nie wyklucza kontynuowania ostrzeżeń w kolejnych dniach.