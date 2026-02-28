Wiosenny przełom lutego i marca 2026. Prognoza pogody IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił optymistyczne prognozy na nadchodzący przełom lutego i marca 2026 roku, które zwiastują nadejście prawdziwie wiosennej aury w całym kraju. Ostatni weekend lutego upłynie pod znakiem bardzo przyjemnych temperatur, sprawiając, że wartości sięgające nawet 18 stopni Celsjusza staną się rzeczywistością. Sobota, 28 lutego, zapowiada się wyjątkowo korzystnie w większości regionów, co bez wątpienia zachęci Polaków do tłumnego wyjścia na spacery i aktywności na świeżym powietrzu. Jedynie na północnym zachodzie kraju możliwe są w tym dniu słabe, przelotne opady deszczu, które nie powinny jednak znacząco wpłynąć na ogólny komfort pogodowy.

Gdzie będzie najcieplej? Szczegółowe temperatury na sobotę 28 lutego

Pod względem termicznym Polska będzie w sobotę wyraźnie podzielona, choć w większości województw zapanuje ciepło. Najchłodniej ma być na północnym wschodzie, gdzie w Suwałkach i Olsztynie termometry odnotują od 7 do 8 stopni Celsjusza. Nieco wyższe wartości, w granicach 12-13 stopni, przewidywane są dla Gdańska, Białegostoku oraz Kielc. W pasie centralnym i wschodnim, obejmującym między innymi Warszawę, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Rzeszów i Lublin, temperatura będzie oscylować w granicach 14-15 stopni. Najwyższe wskazania prognozowane są dla południowego zachodu oraz zachodu kraju - we Wrocławiu i Zielonej Górze temperatura może wzrosnąć do 17-18 stopni, a w Krakowie, Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie wyniesie około 16 stopni Celsjusza.

Zmiana aury w niedzielę 1 marca i prognoza na początek tygodnia

W niedzielę, 1 marca, utrzyma się łagodna aura, choć synoptycy przewidują pewne zmiany w postaci zwiększonego zachmurzenia i opadów deszczu. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów dotyczy zachodniej oraz południowo-zachodniej części Polski. Choć niedzielne popołudnie może być nieco chłodniejsze niż sobota, ogólne tendencje pogodowe pozostają bardzo pozytywne. Według analiz IMGW sam początek marca przyniesie krótkotrwałe i niewielkie ochłodzenie, jednak już w środę, 4 marca, powróci słoneczna pogoda, a na południu kraju temperatury ponownie osiągną 15 stopni Celsjusza. Obecne modele meteorologiczne nie dają żadnych sygnałów wskazujących na powrót srogiej zimy w bieżącym sezonie, co sugeruje, że najgrubsze płaszcze można już bezpiecznie schować głęboko do szaf.