Ostrzeżenia IMGW - gdzie obowiązują?
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu wydano w województwach:
- lubelskim, w powiatach: tomaszowskim, hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, janowskim, lubelskim, Lublin, świdnickim, łęczyńskim, włodawskim, krasnostawskim;
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, przemyskim, Przemyśl, rzeszowskim, Rzeszów, jarosławskim, przeworskim, lubaczowskim, łańcuckim, leżajskim, niżańskim.
W tych regionach opady śniegu mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 centymetrów. Opadom śniegu towarzyszyć będzie miejscami umiarkowany wiatr, osiągający w porywach prędkość około 50 km/h.
Do kiedy będą obowiązywać alerty?
Alarmy ważne będą do godziny 17 w czwartek.
Synoptycy wydali dodatkowo żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami północnymi;
- mazowieckim, poza powiatami południowymi i wschodnimi;
- dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;
- pomorskim, w powiatach: sztumskim, kwidzyńskim, malborskim, tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim, kartuskim, gdańskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholskim, świeckim, Grudziądz, grudziądzkim, brodnickim, rypińskim, lipnowskim, toruńskim, Toruń, chełmińskim;
- podlaskim, w powiatach: augustowskim, monieckim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim, grajewskim.
W tych rejonach temperatura może wynieść od -18 stopni Celsjusza do -15 st. C.
W województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, i pomorskim ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 9 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Jak podaje IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję