Ostrzeżenia IMGW - gdzie obowiązują?

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu wydano w województwach:

lubelskim, w powiatach: tomaszowskim, hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, janowskim, lubelskim, Lublin, świdnickim, łęczyńskim, włodawskim, krasnostawskim;

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, przemyskim, Przemyśl, rzeszowskim, Rzeszów, jarosławskim, przeworskim, lubaczowskim, łańcuckim, leżajskim, niżańskim.

W tych regionach opady śniegu mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 centymetrów. Opadom śniegu towarzyszyć będzie miejscami umiarkowany wiatr, osiągający w porywach prędkość około 50 km/h.

Do kiedy będą obowiązywać alerty?

Alarmy ważne będą do godziny 17 w czwartek.

Synoptycy wydali dodatkowo żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:

warmińsko-mazurskim, poza powiatami północnymi;

mazowieckim, poza powiatami południowymi i wschodnimi;

dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;

pomorskim, w powiatach: sztumskim, kwidzyńskim, malborskim, tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim, kartuskim, gdańskim;

kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholskim, świeckim, Grudziądz, grudziądzkim, brodnickim, rypińskim, lipnowskim, toruńskim, Toruń, chełmińskim;

podlaskim, w powiatach: augustowskim, monieckim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim, grajewskim.

W tych rejonach temperatura może wynieść od -18 stopni Celsjusza do -15 st. C.

W województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, i pomorskim ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 9 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Jak podaje IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania.