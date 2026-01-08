Dlaczego podczas mrozu powstaje smog?

Na powstawanie smogu mają wpływ zazwyczaj trzy czynniki. Intensywne spalanie paliw kopalnych w piecach i kotłach ze względu na silny mróz, w tym niska emisja, czyli dym z kominów, który unosi się na wysokości kilku do kilkunastu metrów nad ziemią. Na koniec bezwietrzna pogoda i wyż baryczny, które zatrzymują powietrze przy ziemi wraz z niebezpieczna mieszanką. W takich warunkach zanieczyszczenia Nie mają gdzie "uciec", zostają nad miastami i wsiami, tworząc gęstą, toksyczną chmurę. Trzeba podkreślić, że smog to nie jest problem tylko dużych miast, ale też małych wiosek.

Alert smogowy z 7 stycznia 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w środę 7 stycznia wydało kolejny alert smogowy. Dotyczy złej jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). W komunikacie zaapelowano o to, aby unikać aktywności na zewnątrz. Alert RCB dotyczy następujących regionów:

Łomża (województwo podlaskie)

(województwo podlaskie) powiat otwocki (województwo mazowieckie)

(województwo mazowieckie) powiat kłodzki (województwo dolnośląskie)

(województwo dolnośląskie) powiat łaski (województwo łódzkie).

Co dokładnie wdychamy ze smogiem?

Przy wysokich przekroczeniach norm w powietrzu. Znajdują się między innymi drobne pyły PM2,5 i PM10, benzo[a]piren, I tlenki azotu. To substancje, które nie tylko podrażniają drogi oddechowe, ale też zwiększają ryzyko chorób serca, udarów, zawałów, nowotworów, powodują alergię i mogą prowadzić do problemów z płodnością.

Lekarze nie mają wątpliwości

O skutkach oddychania złej jakości powietrzem mówił w rozmowie w Radiu zet lekarz specjalista chorób płuc Tomasz Karauda.

Jak podkreślał, coraz częściej chorujemy właśnie przez smog, a długotrwałe skutki mogą ujawnić się dopiero po latach. Nawet po 10 czy 20 latach osoby, które nigdy nie paliły, zaczynają zadawać sobie pytanie, skąd wziął się nowotwór układu oddechowego?

Tysiąc ofiar każdego roku. Szacunki są jednoznaczne. Zdarzają się dni, gdy polskie miasta trafiają do światowej czołówki pod względem najgorzej najgorszej jakości powietrza na ziemi. W Polsce zanieczyszczenie powietrza w Polsce powoduje przedwczesną śmierć nawet 45000 osób rocznie.

Zima co roku przypomina, że smog w Polsce nie jest epizodem, lecz powracającym problemem, który uderza szczególnie mocno podczas mrozów. Dopóki temperatury utrzymują się na niskim poziomie, a powietrze stoi w miejscu, każdy kolejny dzień może oznaczać nowe przekroczenia norm i realne zagrożenie dla zdrowia.

Eksperci alarmują, by w czasie silnych mrozów nie wychodzić z domu

To właśnie dlatego eksperci apelują, by w czasie silnych mrozów ograniczać aktywność na zewnątrz, w tym min. nie pozostawać na powietrzu zbyt długo, wietrzyć mieszkania krótko i tylko wtedy, gdy jakość powietrza na to pozwala, zwracać szczególną uwagę na dzieci, seniorów i osoby z chorymi z chorobami serca oraz płuc.

Mróz niedługo odpuści, ale skutki smogu mogą zostać z nami na lata.