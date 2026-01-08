Jak informuje portal twojapogoda.pl, do Polski zaczęło spływać arktyczne powietrze. W kolejnych dniach temperatura będzie mocno spadać. Słupki rtęcie pokażą w najcieplejszych momentach dnia -2/-3 stopnie,ana zachodzie do -5/-6 stopni na wschodzie kraju.

Prognoza pogody na czwartek 8.01

Popołudnia, noce i poranki będą coraz chłodniejsze. Od dzisiaj (8.01) termometry pokażą kilkanaście stopni mrozu i taka aura utrzyma się już niemal w całym kraju. Jak wskazuje serwis, przeważnie notować będziemy -10/-15 stopni, ale na południu, wschodzie i w centrum termometry pokażą nawet -20 stopni, a na północnym wschodzie i w górach do -25 stopni.

Apogeum mrozu - gdzie?

Jednak to między najbliższym piątkiem a poniedziałkiem prognozowane są najmroźniejsze temperatury. Na południu, wschodzie i w centrum może być poniżej -25 stopni, lokalnie do -30 stopni.

Jednak rekord mrozu może dotknąć rejony górskich kotlin i kotłów polodowcowych. Tam temperatura może spaść do około - 40 stopni. Jak przypomina serwis., taka sytuacja miała miejsce 17 lutego 2025 roku w Litworowym Kotle w Tatrach oraz 8 stycznia 2017 roku w Czarnym Dunajcu na Podhalu.

Ale by do tego doszło musi napłynąć wystarczająco chłodna masa arktyczna i wilgotność powietrza powinna być jak najniższa.