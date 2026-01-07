Nadchodzą opady śniegu. Prognoza pogody

Nadchodzące dni przyniosą gwałtowne załamanie pogody. Czeka nas nie tylko przeszywający mróz, ale i potężne opady śniegu. W niektórych miejscach przybędzie nawet pół metra białego puchu.

Wszystko za sprawą wyżu barycznego, który wywinduje ciśnienie do poziomu 1030 hPa, jednocześnie fundując nam bezchmurne niebo, co przełoży się na drastyczne spadki temperatury nocami.

Gdzie będą najtrudniejsze warunki?

Jak wskazuje portal twojapogoda.pl, prawdziwe apogeum zimna nastąpi dzisiaj. O poranku termometry w całym kraju wskażą od -15 do -20 stopni, a lokalnie temperatura może spaść nawet poniżej -25 stopni. Najtrudniejsza sytuacja opadowa czeka mieszkańców południowo-wschodniej Polski.

Do czwartku w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią gwałtowne śnieżyce. W dolinach spadnie do 20 cm śniegu, natomiast w Bieszczadach, Tatrach i Beskidach pokrywa śnieżna może urosnąć o dodatkowe pół metra.

Jak ostrzega portal, śnieżyce mogą spowodować poważne problemy w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym, a także przerwy w dostawach prądu i ogrzewania.