Śnieżyce i burze śnieżne - pogoda długoterminowa dla Polski

Jak podają modele prognostyczne, najłagodniejsze warunki prognozowane są na zachodzie Polski i w pasie wybrzeża. Temperatura będzie wynosić poniżej zera. Predykcje modeli pogodowych wskazują, że kolejne dni przyniosą odchylenie temperatury ujemnej względem średniej klimatologicznej z lat 1991-2020 r.

Prognozy wskazują na chłodny okres synoptycznym. Pogoda będzie sprzyjała rozszerzaniu się zimowych warunków pogodowych, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne porywy wiatru wywołane aktywnością niżów i przechodzenie konwekcji. Jak wskazują synoptycy, istnieje ryzyko, że najsilniej wypiętrzone chmury Cb wygenerują wyładowania atmosferyczne. Możliwe są też zamiecie i zawieje śnieżne.

Największa śnieżyca od lat zasypie Polskę. Synoptycy ostrzegają przed paraliżującą pogodą
Jaka pogoda od dzisiaj?

Jak wskazują prognozy do wzrostu temperatury ma dojść dzisiaj. Dotknie to takich rejonów, jak południowe i południowo-wschodnie obszary kraju. Co za tym idzie będzie rozpuszczać się śnieg. Nie wskazano jak duża będzie odwilż. Temperatura dodatnia ma utrzymać się w większości kraju. Na północy temperatura może wynosić od 4-6°C.

Jak podano, pierwsze dni stycznia przyniosą kolejne fronty atmosferyczne z opadami śniegu. Mogą pojawić się niże śródziemnomorskie, niosąc dużo wilgoci znad basenu Morza Śródziemnego. Dodatkowo mogą ścierać się ze sobą ciepłe i chłodne masy powietrza. Kolejne dni w nowym roku mogą mijać z temperaturą na poziomie 0-5°C.

Źródło: Fanipogody