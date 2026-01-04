Śnieżyce i burze śnieżne - pogoda długoterminowa dla Polski

Jak podają modele prognostyczne, najłagodniejsze warunki prognozowane są na zachodzie Polski i w pasie wybrzeża. Temperatura będzie wynosić poniżej zera. Predykcje modeli pogodowych wskazują, że kolejne dni przyniosą odchylenie temperatury ujemnej względem średniej klimatologicznej z lat 1991-2020 r.

Prognozy wskazują na chłodny okres synoptycznym. Pogoda będzie sprzyjała rozszerzaniu się zimowych warunków pogodowych, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne porywy wiatru wywołane aktywnością niżów i przechodzenie konwekcji. Jak wskazują synoptycy, istnieje ryzyko, że najsilniej wypiętrzone chmury Cb wygenerują wyładowania atmosferyczne. Możliwe są też zamiecie i zawieje śnieżne.

Jaka pogoda od dzisiaj?

Jak wskazują prognozy do wzrostu temperatury ma dojść dzisiaj. Dotknie to takich rejonów, jak południowe i południowo-wschodnie obszary kraju. Co za tym idzie będzie rozpuszczać się śnieg. Nie wskazano jak duża będzie odwilż. Temperatura dodatnia ma utrzymać się w większości kraju. Na północy temperatura może wynosić od 4-6°C.

Jak podano, pierwsze dni stycznia przyniosą kolejne fronty atmosferyczne z opadami śniegu. Mogą pojawić się niże śródziemnomorskie, niosąc dużo wilgoci znad basenu Morza Śródziemnego. Dodatkowo mogą ścierać się ze sobą ciepłe i chłodne masy powietrza. Kolejne dni w nowym roku mogą mijać z temperaturą na poziomie 0-5°C.

Źródło: Fanipogody