Nowa pogoda na Sylwestra. Śnieżyce i fala mrozu

Jak tłumaczy portal Twojapogoda.pl, modele pogodowe wskazują, że nowy rok powitamy w iście zimowym stylu. Śnieżycom będzie towarzyszyć mróz i porywisty wiatr.

Reklama

Koniec 2025 roku minie nam pod znakiem chaosu pogodowego. Ci ,którzy chcą spędzić sylwestra pod gołym niebem mogą być zawiedzeni. Pogoda namiesza tego dnia.

Co będzie odpowiadać za nieprzyjemną pogodę?

Co będzie odpowiadać za taką niespokojną aurę? Układ niżowy przybędzie w pobliżu Polski.

"Spowoduje on duże zróżnicowanie ciśnienia, co objawi się w postaci porywistego wiatru (w najgorszym scenariuszu możliwa wichura), a że fronty atmosferyczne przyniosą przelotne, miejscami intensywne opady śniegu, to musimy się spodziewać zawiei śnieżnych z prawdziwego zdarzenia"- czytamy.

Jednak najgroźniejsza pogoda czeka nas w sylwestra (31.12). Modele pogodowe wskazują, ze wtedy ma wiać najmocniej, jednak do północy, gdy powitamy nowy rok, wiatr przynajmniej nieco osłabnie.

Noc sylwestra będzie mroźna. Temperatura wyniesie od -1 do -5 stopni, jednak odczuwalnie będzie nawet do -10 stopni.

Reklama

Gdzie będzie najmroźniej?

Najcięższe warunki pogodowe, czyli mróz zawieje, i najwięcej śniegu będą musieli się spodziewać mieszkańcy wschodniej i południowej Polski. "W tych regionach należy zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim podczas jazdy po drogach" - wskazano.