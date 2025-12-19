Arktyczne mrozy w natarciu

Już od kilku tygodni modele meteorologiczne wskazują na cyrkulację powietrza rozwijającą się nad półkulą północną. Jak wskazuje serwis TVN24, "jego ostatnie zsunięcie się nad Kanadę okazało się spektakularne i mocniejsze, niż zakładano".

Mieszkańcy północno-zachodnich regionów zmagają się z wyjątkowo wczesną falą siarczystych mrozów. Przyczyną jest rozchwianie wiru polarnego stacjonującego wysoko nad Arktyką. Jego osłabienie uwolniło masy lodowatego powierza, które uderzyły w Jukon. W Braeburn termometry wskazywały aż -53 stopnie C - wskazuje serwis.

Jaka pogoda będzie w święta Bożego Narodzenia i sylwestra?

Według prognoz japońskich meteorologów, Arktykę czeka kolejna fala ciepła, która wpłynie na zachowanie wiru polarnego. Napierające wysokie temperatury wypchną "czapę zimna" z okolic bieguna, kierując ją w stronę niższych szerokości geograficznych. Oznacza to, że przed świętami Bożego Narodzenia mroźne powietrze dotrze nie tylko do Ameryki Północnej, ale również do Europy. Wir polarny ulegnie wtedy podziałowi na dwa ośrodki, co znacząco ochłodzi klimat na obu kontynentach. Zimno utrzyma się na święta i będzie miało swoją drugą falę w sylwestra.

Wyż znad południowo-wschodniej Europy, jak wskazuje serwis ma skończyć po 20 grudnia. Meteorolodzy przewidują, że zmiana pogody, może dotrzeć na Wigilię. Ta zmiana wynika z działań cyklonu północnoatlantyckiego, który działa między Labradorem i Grenlandią.

Jak wskazuje amerykański model GFS, wir jeszcze przed świętami przypłynie ciepłe powietrze z południa, ale tu zapanuje chaos i niż powędruje dalej w stronę Hiszpanii i zmieni wszystko.

Temperatury na Wigilię i sylwestra

Do tej pory prognozy modelu wskazywały zachmurzenia i temperaturą powyżej 0 stopni. Ale taki układ może nie mieć miejsca. Temperatury mogą być znacznie niższe w granicach -5/-3 stopni na północnym wschodzie, -4/-3 stopni w centrum oraz -2/-1 stopnia na południowym zachodzie.

Europejscy synoptycy nie przewidują ocieplenia okolicach bożonarodzeniowych. Według ich obliczeń wał wyżowy znad Islandii po Rosję będzie zaciągał coraz większe zimno z północnego wschodu. Opady śniegu kraju miałyby być symboliczne, ale w górach mogłyby przekroczyć pięć centymetrów.

Kiedy nastąpi eksplozja mrozu? Amerykański model meteorologiczny, podaje że 25 grudnia temperatura może spaść do -10/-5 stopni. W sylwestra temperatura wskazywać może, do -5 stopni.