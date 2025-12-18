Jaka pogoda będzie w czwartek? (18.12)

jak wskazują prognozy kolejne dni będą dość ciepłe jak na grudzień. A to z powodu napływu łagodnego i ciepłego powietrza polarnego z południa i zachodu Europy. Jak wskazuje IMGW, zachmurzenie będzie zmienne, nie zabraknie zarówno pogodnego nieba, jak również chwil z przewagą dużego zachmurzenia.

Reklama

W czwartek na południu Polski będzie całkiem pogodnie, ale w północnej części dość pochmurnie. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C na Pomorzu do 3°C na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna od 1-3°C na północnym wschodzie, około 5°C w centrum, do 7-8°C na południu i południowym zachodzie, Jak wskazują prognozy najcieplej będzie tego dnia na Podkarpaciu, do 10-11°C.

Jaka pogoda będzie w piątek? (19.12)

Piątek nie będzie odbiegał pogodowo od poprzednich dni. W rejonach górskich i podgórskich oraz na północy kraju będzie panowała zachmurzona aura. Temperatura minimalna od –2°C na wschodzie do 4°C na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem. Temperatura maksymalna od 3-5°C na północnym wschodzie, około 7°C w centrum. W niektórych rejonach termometry pokażą nawet powyżej 10 stopni. Dzięki dobrym warunkom pogodowym, czyli niewielkiego wiatru i bezchmurnego nieba powierzchnia ziemi i powietrze, będą się ogrzewać i temperatura będzie coraz wyższa.

I to właśnie w piątek (19.12) przyjemna słoneczna pogoda obejmą niemal całą Polskę, Niebo będzie bezchmurne i błękitne.

Reklama

Prognoza pogody na weekend-(20.12-21.12)

Prognozy IMGW na sobotę już mogą zwiastować mała zmianę w pogodzie. Na północy i zachodzie kraju czeka nas stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i tam miejscami słabe opady deszczu. Pogodny i suchy pozostanie południowy wschód Polski. Temperatura minimalna od –2°C na Podhalu do 5°C nad morzem. Temperatura maksymalna od 3°C do 7°C, cieplej miejscami na Podkarpaciu, około 10°C.

Niedziela zapowiada się podobnie. Na północy kraju pochmurna i tam możliwe będą słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie i sucho. Temperatura minimalna od –2°C na Podhalu do 4°C na krańcach północno-zachodnich. Temperatura maksymalna od 2°C do 6°C, cieplej na południu, około 8°C, a najcieplej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, do 10-12°C.