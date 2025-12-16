Jak podaje serwis Twojapogoda.pl ,znajdujemy się pod panowaniem wyżów barycznych znad rejonu Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. Napłyną do nas antycyklony zlokalizowane na południe i wschód od naszego kraju.

Prognoza pogody na piątek 19 grudnia

Dzięki dobrym warunkom pogodowym, czyli niewielkiego wiatru i bezchmurnego nieba powierzchnia ziemi i powietrze, będą się ogrzewać i temperatura będzie coraz wyższa.

Pogoda na święta 2025. Jaka pogoda na Boże Narodzenie? Czy będzie śnieg na święta?
W niektórych rejonach termometry pokażą nawet powyżej 10 stopni. Jednak, jak zauważa serwis, mimo wysokiej temperatury, będzie pochmurno a na rozpogodzenia możemy liczyć tylko na Pomorzu i Podkarpaciu.

I to właśnie w piątek (19.12) przyjemna słoneczna pogoda obejmą niemal całą Polskę, Niebo będzie bezchmurne i błękitne.

Bezchmurne niebo i dwucyfrowe ciepło - gdzie najcieplej?

Jak wskazuje portal, temperatura wzrośnie do rzadko spotykanych o tej porze roku. W większości kraju będzie wynosić od 5 do 7 stopni, a na południu powyżej 7 stopni. Najcieplej według prognoz będzie na Śląsku i w Małopolsce, nawet do 10-12 stopni w cieniu. Jedynym utrudnieniem może być wiatr, który przybierze na sile w regionach zachodnich i północnych i w górach. Dobrą wiadomością jest fakt, że to będzie wiatr suchy i ciepły, który tez będzie podnosił temperaturę.