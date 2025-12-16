Wtorek, 16 grudnia 2025, przyniesie wilgotną i pochmurną aurę. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w siedmiu województwach przed gęsta mgłą. Gdzie trzeba uważać?
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Będzie niebezpiecznie. Ostrzeżenia są aktywne od poniedziałku wieczorem potrwają do wtorku rano.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą - gdzie obowiązują?
We wtorek w części kraju może pojawić się gęsta mgła. Ostrzeżenia IMGW zostały wydane w województwach:
- wielkopolskim, w powiatach: leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, jarocińskim, pleszewskim, ostrowskim;
- dolnośląskim, w powiatach: Jelenia Góra, jaworskim, złotoryjskim, legnickim, Legnica, polkowickim, głogowskim, lubińskim, górowskim, wołowskim, średzkim, Wrocław, trzebnickim, milickim;
- opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, strzeleckim, krapkowickim, opolskim, Opole;
- śląskim, w powiatach: bieruńsko-lędzińskim, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, będzińskim, zawierciańskim;
- świętokrzyskim, w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim, kieleckim, Kielce;
- małopolskim, w północnej połowie województwa;
- podkarpackim, w powiatach: mieleckim, dębickim, kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim.
W tych regionach mgły mogą ograniczać widzialność poniżej 200 m. Dodatkowo lokalnie mgły mogą osadzać szadź.
Do kiedy obowiązują ostrzeżenia?
Ostrzeżenia obowiązują do godziny 8.30 we wtorek.
