Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Będzie niebezpiecznie. Ostrzeżenia są aktywne od poniedziałku wieczorem potrwają do wtorku rano.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Możliwy czarny scenariusz dla Polski. Meteorolodzy wieszczą 'niepokojący incydent'
Możliwy czarny scenariusz dla Polski. Meteorolodzy wieszczą "niepokojący incydent"

Zobacz również

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą - gdzie obowiązują?

We wtorek w części kraju może pojawić się gęsta mgła. Ostrzeżenia IMGW zostały wydane w województwach:

Reklama
  • wielkopolskim, w powiatach: leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, jarocińskim, pleszewskim, ostrowskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: Jelenia Góra, jaworskim, złotoryjskim, legnickim, Legnica, polkowickim, głogowskim, lubińskim, górowskim, wołowskim, średzkim, Wrocław, trzebnickim, milickim;
  • opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, strzeleckim, krapkowickim, opolskim, Opole;
  • śląskim, w powiatach: bieruńsko-lędzińskim, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, będzińskim, zawierciańskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim, kieleckim, Kielce;
  • małopolskim, w północnej połowie województwa;
  • podkarpackim, w powiatach: mieleckim, dębickim, kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim.

W tych regionach mgły mogą ograniczać widzialność poniżej 200 m. Dodatkowo lokalnie mgły mogą osadzać szadź.

Do kiedy obowiązują ostrzeżenia?

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 8.30 we wtorek.