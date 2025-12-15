Jaka prognoza pogody na poniedziałek?

W poniedziałek na południu i zachodzie pogodnie, miejscami bezchmurnie. Jednak pojawią się tam zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na północnym obszarze Polski zachmurzenie duże z postępującymi od południowego zachodu większymi przejaśnieniami. Temperatura przyjmie wartości od 3 st. C na południu i na wschodzie, około 5 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 7 st. C na zachodzie i nad samym morzem. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na północnym wschodzie i południu porywisty, a w Bieszczadach z porywami do 55 km/h.

Silne zamglenia i mgły - gdzie?

Następnej nocy zachmurzenie małe, lokalnie bezchmurnie. Na południowym obszarze kraju silne zamglenia i mgły lokalne ograniczające widzialność do 200 m. Na termometrach od minus 3 st. C do 0 st. C, na krańcach zachodnich do 1 st. C oraz nad morzem. Najcieplej będzie w rejonie Helu, gdzie temperatura wyniesie 4 st. C, z kolei najchłodniej na Podhalu, tam termometry wskażą około minus 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Synoptyk dodał, że pogoda w nadchodzącym tygodniu będzie "bardziej jesienna niż zimowa”. Temperatura będzie niższa niż w ubiegłym tygodniu, jednak spadków poniżej zera można się spodziewać jedynie nocą.