Pogoda na dziś 14.12 w Zakopanem? [niedziela]

W niedzielę (14.12) w Zakopanem termometry wskazują 4°C, będą przejaśnienia zamiast deszczu. Parasol nie będzie potrzebny. Wiatr może osiągnąć w porywach do 4 km/h. Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym 1°C. Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni. W nocy temp. spadnie do ok. -3°C.

Pogoda na jutro 15.12 w Zakopanem? [poniedziałek]

Jutro (15.12) w Zakopanem zapowiada się spokojna i sucha pogoda. Rano około 8°C, prawie bezchmurnie (zachmurzenie 10%) bez opadów. Wilgotność 54%, wiatr słaby, do 4 km/h, ciśnienie wysokie, okoóo1025 hPa. Odczuwalnie chłodno, ale komfortowo. W nocy około 0°C. Bez opadów.

Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego

Najbliższe dni w Zakopanem wyglądają zadziwiająco łagodnie jak na połowę grudnia.

  • Wtorek, 16 grudnia: 8°C, zachmurzenie duże, brak opadów.
  • Środa, 17 grudnia: 7°C zachmurzenie duże, brak opadów.
  • Czwartek, 18 grudnia: 6°C, zachmurzenie umiarkowane, nadal sucho.
  • Piątek, 19 grudnia: 7°C, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów.
  • Sobota, 20 grudnia: aż 8°C zachmurzenie umiarkowane, bez opadów.
  • Niedziela, 21 grudnia: 8°C, prawie bezchmurnie, bez opadów.
  • Poniedziałek, 22 grudnia: 7°C, prawie bezchmurnie, bez opadów.
Przez cały tydzień dominować będzie sucha aura, bardzo słaby wiatr oraz temperatury typowe raczej dla późnej jesieni.

Prognoza długoterminowa Zakopane – 16 dni

Modele pogodowe wskazują, że do około 20 grudnia utrzyma się ciepła, stabilna pogoda. Temperatury dzienne nadal będą oscylować w granicach 6–9°C, a noce pozostaną lekko dodatnie.

Po 20 grudnia widoczne jest pierwsze wyraźniejsze ochłodzenie:

  • nocami temperatura może spaść do ok. -2°C / -3°C,
  • pojawi się szansa na opady śniegu lub deszczu ze śniegiem,
  • nie będą to jednak silne, trwałe zjawiska.

Modele pogodowe nie widzą zimy „z prawdziwego zdarzenia”, ale wskazują na pierwsze zimowe akcenty tuż przed świętami.

Pogoda Zakopane – prognoza 30-dniowa

Grudzień 2025 zapowiada się jako miesiąc cieplejszy od normy, z dużą liczbą dni suchych lub tylko częściowo pochmurnych.

  • brak trwałej pokrywy śnieżnej przed świętami,
  • większa szansa na ochłodzenie dopiero pod koniec miesiąca,
  • możliwe epizody śnieżne, ale bez pewności utrzymania śniegu,
  • temperatura minimalna spadnie poniżej zera tylko chwilowo.
  • To oznacza, że zima w Zakopanem pojawi się późno i będzie łagodna.

Czy w Zakopanem spadnie śnieg? Kiedy to możliwe?

Szansa na śnieg pojawia się dopiero około 23–27 grudnia, ale będą to raczej opady przelotne. Modele pogodowe nie przewidują trwałej pokrywy śnieżnej, dodatnie temperatury w ciągu dnia i słaby mróz nocą szybko roztopią ewentualny śnieg.

Jakie będą temperatury w Zakopanem w najbliższych tygodniach?

Trend jest jasny:

  • do 20 grudnia dodatnie temperatury 6–9°C,
  • po 20 grudnia niewielkie ochłodzenie,
  • pod koniec miesiąca możliwe nocne spadki poniżej zera.