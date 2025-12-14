- Pogoda na dziś 14.12 w Zakopanem? [niedziela]
Pogoda na dziś 14.12 w Zakopanem? [niedziela]
W niedzielę (14.12) w Zakopanem termometry wskazują 4°C, będą przejaśnienia zamiast deszczu. Parasol nie będzie potrzebny. Wiatr może osiągnąć w porywach do 4 km/h. Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym 1°C. Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni. W nocy temp. spadnie do ok. -3°C.
Pogoda na jutro 15.12 w Zakopanem? [poniedziałek]
Jutro (15.12) w Zakopanem zapowiada się spokojna i sucha pogoda. Rano około 8°C, prawie bezchmurnie (zachmurzenie 10%) bez opadów. Wilgotność 54%, wiatr słaby, do 4 km/h, ciśnienie wysokie, okoóo1025 hPa. Odczuwalnie chłodno, ale komfortowo. W nocy około 0°C. Bez opadów.
Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego
Najbliższe dni w Zakopanem wyglądają zadziwiająco łagodnie jak na połowę grudnia.
- Wtorek, 16 grudnia: 8°C, zachmurzenie duże, brak opadów.
- Środa, 17 grudnia: 7°C zachmurzenie duże, brak opadów.
- Czwartek, 18 grudnia: 6°C, zachmurzenie umiarkowane, nadal sucho.
- Piątek, 19 grudnia: 7°C, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów.
- Sobota, 20 grudnia: aż 8°C zachmurzenie umiarkowane, bez opadów.
- Niedziela, 21 grudnia: 8°C, prawie bezchmurnie, bez opadów.
- Poniedziałek, 22 grudnia: 7°C, prawie bezchmurnie, bez opadów.
Przez cały tydzień dominować będzie sucha aura, bardzo słaby wiatr oraz temperatury typowe raczej dla późnej jesieni.
Prognoza długoterminowa Zakopane – 16 dni
Modele pogodowe wskazują, że do około 20 grudnia utrzyma się ciepła, stabilna pogoda. Temperatury dzienne nadal będą oscylować w granicach 6–9°C, a noce pozostaną lekko dodatnie.
Po 20 grudnia widoczne jest pierwsze wyraźniejsze ochłodzenie:
- nocami temperatura może spaść do ok. -2°C / -3°C,
- pojawi się szansa na opady śniegu lub deszczu ze śniegiem,
- nie będą to jednak silne, trwałe zjawiska.
Modele pogodowe nie widzą zimy „z prawdziwego zdarzenia”, ale wskazują na pierwsze zimowe akcenty tuż przed świętami.
Pogoda Zakopane – prognoza 30-dniowa
Grudzień 2025 zapowiada się jako miesiąc cieplejszy od normy, z dużą liczbą dni suchych lub tylko częściowo pochmurnych.
- brak trwałej pokrywy śnieżnej przed świętami,
- większa szansa na ochłodzenie dopiero pod koniec miesiąca,
- możliwe epizody śnieżne, ale bez pewności utrzymania śniegu,
- temperatura minimalna spadnie poniżej zera tylko chwilowo.
- To oznacza, że zima w Zakopanem pojawi się późno i będzie łagodna.
Czy w Zakopanem spadnie śnieg? Kiedy to możliwe?
Szansa na śnieg pojawia się dopiero około 23–27 grudnia, ale będą to raczej opady przelotne. Modele pogodowe nie przewidują trwałej pokrywy śnieżnej, dodatnie temperatury w ciągu dnia i słaby mróz nocą szybko roztopią ewentualny śnieg.
Jakie będą temperatury w Zakopanem w najbliższych tygodniach?
Trend jest jasny:
- do 20 grudnia dodatnie temperatury 6–9°C,
- po 20 grudnia niewielkie ochłodzenie,
- pod koniec miesiąca możliwe nocne spadki poniżej zera.
