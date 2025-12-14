Pogoda na dziś 14.12 w Zakopanem? [niedziela]

W niedzielę (14.12) w Zakopanem termometry wskazują 4°C, będą przejaśnienia zamiast deszczu. Parasol nie będzie potrzebny. Wiatr może osiągnąć w porywach do 4 km/h. Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym 1°C. Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni. W nocy temp. spadnie do ok. -3°C.

Pogoda na jutro 15.12 w Zakopanem? [poniedziałek]

Jutro (15.12) w Zakopanem zapowiada się spokojna i sucha pogoda. Rano około 8°C, prawie bezchmurnie (zachmurzenie 10%) bez opadów. Wilgotność 54%, wiatr słaby, do 4 km/h, ciśnienie wysokie, okoóo1025 hPa. Odczuwalnie chłodno, ale komfortowo. W nocy około 0°C. Bez opadów.

Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego

Najbliższe dni w Zakopanem wyglądają zadziwiająco łagodnie jak na połowę grudnia.

Wtorek, 16 grudnia: 8°C , zachmurzenie duże, brak opadów.

, zachmurzenie duże, brak opadów. Środa, 17 grudnia: 7°C zachmurzenie duże, brak opadów.

zachmurzenie duże, brak opadów. Czwartek, 18 grudnia: 6°C , zachmurzenie umiarkowane, nadal sucho.

, zachmurzenie umiarkowane, nadal sucho. Piątek, 19 grudnia: 7°C , zachmurzenie umiarkowane, bez opadów.

, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Sobota, 20 grudnia: aż 8°C zachmurzenie umiarkowane, bez opadów.

zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Niedziela, 21 grudnia: 8°C , prawie bezchmurnie, bez opadów.

, prawie bezchmurnie, bez opadów. Poniedziałek, 22 grudnia: 7°C, prawie bezchmurnie, bez opadów.

Przez cały tydzień dominować będzie sucha aura, bardzo słaby wiatr oraz temperatury typowe raczej dla późnej jesieni.

Prognoza długoterminowa Zakopane – 16 dni

Modele pogodowe wskazują, że do około 20 grudnia utrzyma się ciepła, stabilna pogoda. Temperatury dzienne nadal będą oscylować w granicach 6–9°C, a noce pozostaną lekko dodatnie.

Po 20 grudnia widoczne jest pierwsze wyraźniejsze ochłodzenie:

nocami temperatura może spaść do ok . -2°C / -3°C ,

, pojawi się szansa na opady śniegu lub deszczu ze śniegiem,

nie będą to jednak silne, trwałe zjawiska.

Modele pogodowe nie widzą zimy „z prawdziwego zdarzenia”, ale wskazują na pierwsze zimowe akcenty tuż przed świętami.

Pogoda Zakopane – prognoza 30-dniowa

Grudzień 2025 zapowiada się jako miesiąc cieplejszy od normy, z dużą liczbą dni suchych lub tylko częściowo pochmurnych.

brak trwałej pokrywy śnieżnej przed świętami,

większa szansa na ochłodzenie dopiero pod koniec miesiąca,

możliwe epizody śnieżne, ale bez pewności utrzymania śniegu,

temperatura minimalna spadnie poniżej zera tylko chwilowo.

To oznacza, że zima w Zakopanem pojawi się późno i będzie łagodna.

Czy w Zakopanem spadnie śnieg? Kiedy to możliwe?

Szansa na śnieg pojawia się dopiero około 23–27 grudnia, ale będą to raczej opady przelotne. Modele pogodowe nie przewidują trwałej pokrywy śnieżnej, dodatnie temperatury w ciągu dnia i słaby mróz nocą szybko roztopią ewentualny śnieg.

Jakie będą temperatury w Zakopanem w najbliższych tygodniach?

