Kiedy jest przesilenie zimowe 2025?

Przesilenie zimowe to zjawisko astronomiczne związane z maksymalnym odchyleniem półkuli północnej od Słońca. Właśnie wtedy dzień jest najkrótszy, a noc najdłuższa. W 2025 roku przesilenie zimowe przypada na 21 grudnia (niedziela). To od tego dnia, choć z początku bardzo powoli, zacznie przybywać dziennego światła.

Reklama

Najkrótszy dzień w roku 2025 - ile potrwa?

Długość dnia w tym okresie zależy od szerokości geograficznej, dlatego północ i południe Polski różnią się nawet o ponad godzinę. Słońce będzie widoczne

około 6 godz. 49 min w Gdańsku ,

, około 7 godz. 43 min w Warszawie ,

, około 8 godz. 06 min w Krakowie.

Dla porównania, w czerwcu dzień potrafi trwać ponad 16 godzin, czyli o wiele dłużej niż zimą.

O której godzinie zachodzi słońce 21 grudnia 2025?

W Gdańsku około 15:23 ,

, W Warszawie około 15:26 ,

, W Krakowie około 15:33.

Tak wczesne zachody sprawiają, że wielu osobom zimowe dni wydają się jeszcze krótsze, niż są w rzeczywistości.

Dlaczego dzień jest wtedy tak krótki?

Wszystko przez nachylenie osi Ziemi. W grudniu półkula północna jest odchylona od Słońca najmocniej w całym roku, co sprawia, że promienie padają pod małym kątem, przebywają dłuższą drogę przez atmosferę, dociera do nas mniej energii i światła.

Czy najkrótszy dzień to także najciemniejszy dzień roku?

To popularny mit. Najwcześniejsze zachody Słońca występują kilka dni przed przesileniem, około 13–15 grudnia. Z kolei najpóźniejsze wschody zdarzają się kilka dni po przesileniu, zwykle między 1 a 5 stycznia. Przesilenie zimowe jest więc „środkiem” między tymi dwoma zjawiskami, a nie ich jedynym punktem.

Od kiedy dłuższy dzień w Polsce 2025?

Już od 22 grudnia dnia zacznie przybywać, z początku o kilkanaście sekund. Pod koniec stycznia różnica będzie wyraźna - nawet o ponad godzinę więcej światła w porównaniu z grudniem. W lutym proces przyspiesza, dlatego wiele osób odczuwa wtedy poprawę nastroju.

O ile przybywa dnia każdego dnia?

Po przesileniu zimowym zmiany są na początku niewielkie, ale bardzo regularne. Tuż po 22 grudnia dnia przybywa zaledwie kilka–kilkanaście sekund dziennie, jednak z każdym kolejnym tygodniem tempo wzrostu rośnie. Na początku stycznia robi się to już bardziej odczuwalne, a pod koniec miesiąca zyskujemy nawet 2–3 minuty światła dziennie, co realnie poprawia samopoczucie i daje pierwsze poczucie zbliżającej się wiosny.

Tradycje związane z przesileniem zimowym

Reklama

Najkrótszy dzień od wieków miał znaczenie rytualne:

Słowianie obchodzili Szczodre Gody, święto odrodzenia światła,

w Rzymie celebrowano radosne Saturnalia,

w wielu kulturach był to symbol nowego cyklu natury.

Wspólny element to nadzieja na powrót dłuższych dni.

Kiedy zaczyna się astronomiczna i kalendarzowa zima 2025?

Astronomiczna zima rozpoczyna się 21 grudnia 2025 roku , w momencie przesilenia.

, w momencie przesilenia. Kalendarzowa zima startuje dzień później - 22 grudnia.

Różnica wynika z tego, że kalendarz operuje stałymi datami, a astronomia realnym położeniem Ziemi względem Słońca.

Zmiana czasu na zimowy i letni

W 2025 roku na czas zimowy przeszliśmy w nocy z 25 na 26 października, cofając zegarki o godzinę. Na czas letni wrócimy w ostatni weekend marca 2026. Dopiero wtedy poranki zrobią się jaśniejsze, a dzień zacznie wydłużać się szybciej.

Jak przetrwać najkrótsze dni zimy?

Krótki dzień i długi wieczór mogą wpływać na energię i samopoczucie. Pomaga wykorzystanie naturalnego światła rano, krótki spacer w południe, regularny rytm snu, ograniczenie ekranów przed snem.

To proste nawyki, które realnie łagodzą zimowy spadek energii.