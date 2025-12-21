- Kiedy jest przesilenie zimowe 2025?
- Najkrótszy dzień w roku 2025 - ile potrwa?
- O której godzinie zachodzi słońce 21 grudnia 2025?
- Dlaczego dzień jest wtedy tak krótki?
- Czy najkrótszy dzień to także najciemniejszy dzień roku?
- Od kiedy dłuższy dzień w Polsce 2025?
- O ile przybywa dnia każdego dnia?
- Tradycje związane z przesileniem zimowym
- Kiedy zaczyna się astronomiczna i kalendarzowa zima 2025?
- Zmiana czasu na zimowy i letni
- Jak przetrwać najkrótsze dni zimy?
Kiedy jest przesilenie zimowe 2025?
Przesilenie zimowe to zjawisko astronomiczne związane z maksymalnym odchyleniem półkuli północnej od Słońca. Właśnie wtedy dzień jest najkrótszy, a noc najdłuższa. W 2025 roku przesilenie zimowe przypada na 21 grudnia (niedziela). To od tego dnia, choć z początku bardzo powoli, zacznie przybywać dziennego światła.
Najkrótszy dzień w roku 2025 - ile potrwa?
Długość dnia w tym okresie zależy od szerokości geograficznej, dlatego północ i południe Polski różnią się nawet o ponad godzinę. Słońce będzie widoczne
- około 6 godz. 49 min w Gdańsku,
- około 7 godz. 43 min w Warszawie,
- około 8 godz. 06 min w Krakowie.
Dla porównania, w czerwcu dzień potrafi trwać ponad 16 godzin, czyli o wiele dłużej niż zimą.
O której godzinie zachodzi słońce 21 grudnia 2025?
- W Gdańsku około 15:23,
- W Warszawie około 15:26,
- W Krakowie około 15:33.
Tak wczesne zachody sprawiają, że wielu osobom zimowe dni wydają się jeszcze krótsze, niż są w rzeczywistości.
Dlaczego dzień jest wtedy tak krótki?
Wszystko przez nachylenie osi Ziemi. W grudniu półkula północna jest odchylona od Słońca najmocniej w całym roku, co sprawia, że promienie padają pod małym kątem, przebywają dłuższą drogę przez atmosferę, dociera do nas mniej energii i światła.
Czy najkrótszy dzień to także najciemniejszy dzień roku?
To popularny mit. Najwcześniejsze zachody Słońca występują kilka dni przed przesileniem, około 13–15 grudnia. Z kolei najpóźniejsze wschody zdarzają się kilka dni po przesileniu, zwykle między 1 a 5 stycznia. Przesilenie zimowe jest więc „środkiem” między tymi dwoma zjawiskami, a nie ich jedynym punktem.
Od kiedy dłuższy dzień w Polsce 2025?
Już od 22 grudnia dnia zacznie przybywać, z początku o kilkanaście sekund. Pod koniec stycznia różnica będzie wyraźna - nawet o ponad godzinę więcej światła w porównaniu z grudniem. W lutym proces przyspiesza, dlatego wiele osób odczuwa wtedy poprawę nastroju.
O ile przybywa dnia każdego dnia?
Po przesileniu zimowym zmiany są na początku niewielkie, ale bardzo regularne. Tuż po 22 grudnia dnia przybywa zaledwie kilka–kilkanaście sekund dziennie, jednak z każdym kolejnym tygodniem tempo wzrostu rośnie. Na początku stycznia robi się to już bardziej odczuwalne, a pod koniec miesiąca zyskujemy nawet 2–3 minuty światła dziennie, co realnie poprawia samopoczucie i daje pierwsze poczucie zbliżającej się wiosny.
Tradycje związane z przesileniem zimowym
Najkrótszy dzień od wieków miał znaczenie rytualne:
- Słowianie obchodzili Szczodre Gody, święto odrodzenia światła,
- w Rzymie celebrowano radosne Saturnalia,
- w wielu kulturach był to symbol nowego cyklu natury.
Wspólny element to nadzieja na powrót dłuższych dni.
Kiedy zaczyna się astronomiczna i kalendarzowa zima 2025?
- Astronomiczna zima rozpoczyna się 21 grudnia 2025 roku, w momencie przesilenia.
- Kalendarzowa zima startuje dzień później - 22 grudnia.
Różnica wynika z tego, że kalendarz operuje stałymi datami, a astronomia realnym położeniem Ziemi względem Słońca.
Zmiana czasu na zimowy i letni
W 2025 roku na czas zimowy przeszliśmy w nocy z 25 na 26 października, cofając zegarki o godzinę. Na czas letni wrócimy w ostatni weekend marca 2026. Dopiero wtedy poranki zrobią się jaśniejsze, a dzień zacznie wydłużać się szybciej.
Jak przetrwać najkrótsze dni zimy?
Krótki dzień i długi wieczór mogą wpływać na energię i samopoczucie. Pomaga wykorzystanie naturalnego światła rano, krótki spacer w południe, regularny rytm snu, ograniczenie ekranów przed snem.
To proste nawyki, które realnie łagodzą zimowy spadek energii.
