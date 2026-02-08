W pogodzie znowu zmiana. Po fali mrozów do Polski przyszła odwilż. W wielu regionach temperatury był dodatnie. Niestety taka aura nie została na długo.

Ostrzeżenia IMGW - marznące opady i silny mróz

W niedzielę będą opady śniegu, w południowej połowie kraju miejscami śniegu z deszczem. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie wystąpią lokalnie marznące deszcze powodujące gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -7 st. C na Suwalszczyźnie, około -3 st. C w centrum do 1 st. C lokalnie na południu kraju.

IMGW wydał dla wschodniej części kraju ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem.

Do kiedy obowiązują alerty?

Obowiązują od niedzieli od godz. 7:30 do poniedziałku do godz. 7:30.

Opady deszczu ze śniegiem i śniegu dodatkowo mróz sprawią, że warunki na drogach będą nieciekawe. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Znów będzie ślisko.