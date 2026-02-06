Niebezpieczne zjawiska w prognozach IMGW

Dzisiaj zachmurzenie będzie duże, na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W centrum i na północnym wschodzie wystąpią opady deszczu, na północy marznące opady deszczu powodujące gołoledź - czytamy w komunikacieIMGW. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od –3°C do 1°C, tylko na północy od –6°C do –3°C. Temperatura maksymalna od 0-2°C na północy, około 3°C w centrum i na południowym zachodzie, do 8°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego, nad morzem również umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Trudna sytuacja w Lesznie

"Część szkół odwołała zajęcia. Komunikacji miejskiej niezwykle trudno dotrzymać rozkładu jazdy, ale autobusy są na trasach. Służby miejskie pracują, wykonawca zimowego utrzymania dróg również, ale przy takim stopniu oblodzenia udrożnienie dróg, ulic i chodników jest właściwie niemożliwe" - informował oficjalny profil Leszna na Facebooku.

"Dzisiejsza gołoledź ma niespotykaną skalę" dodano i zaapelowano do wszystkich o zachowanie ostrożności i nieopuszczanie domów, jeśli to tylko możliwe. "Dbajmy o siebie wzajemnie i bądźmy pomocni. Solidarność, życzliwość i cierpliwość pomogą nam przetrwać ten czas" - wskazano.

Jaka pogoda na weekend?

W sobotę niestety będzie pochmurno. Okresami wystąpią opady deszczu, na południowym wschodzie i północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna rano na przeważającym obszarze wyniesie od –3°C do 0°C, tylko na północnym zachodzie miejscami –5°C i –4°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 5°C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

W niedzielę zachmurzenie nadal będzie duże, na zachodzie i południu z rozpogodzeniami. Na północy, północnym wschodzie i w centrum wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna rano wyniesie od –2°C do 1°C, maksymalna w dzień od 1°C na północnym wschodzie do 7°C na zachodzie. Wiatr przeważnie będzie słaby, nad morzem także umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.