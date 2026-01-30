Jak wskazuje IMGW, im bliżej weekendu, tym większy wpływ na pogodę ma wyż znad zachodniej Rosji, kierujący ze wschodu suchą i mroźną, kontynentalną masę powietrza. Nocą z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę temperatura powietrza na północnym wschodzie kraju może spaść do –21°C.

Jaka pogoda dzisiaj - 30.01.2026 rok

W piątek będzie pochmurno, jedynie na północnym wschodzie w ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia. Miejscami wystąpią opady śniegu, na północnym zachodzie kraju także o umiarkowanym natężeniu; na Dolnym Śląsku miejscami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od –12°C na północnym wschodzie do 0-2°C na południu kraju. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna wyniesie od –18°C na północnym wschodzie do –2°C i 0°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i północno-wschodni.

Jak zapowiada się weekend?

W sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na północnym wschodzie kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na zachodzie i miejscami południu kraju okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od –12°C i –10°C na północnym wschodzie, około –5°C w centrum, do 0-2°C na południowym zachodzie kraju. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna od –21°C i –18°C na północnym wschodzie, około –15°C w centrum, do –4°C i –2°C na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków wschodnich.

W niedzielę zachmurzenie na północnym wschodzie kraju będzie małe lub bezchmurnie, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na południu okresami popada śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od –14°C na północnym wschodzie, około –11°C w centrum, do –4°C i –2°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i północno-wschodni.