Obecnie, jak przekazał IMGW nie są notowane intensywne, czy niebezpieczne zjawiska. Na krańcach wschodnich stacja w Terespolu notuje umiarkowane opady śniegu, ale mają one tendencję słabnącą. Lokalnie, m.in. w Pile notowane są mgły marznące.

Sytuacja baryczna nad Polską

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże znad północnego Atlantyku oraz znad Morza Tyrreńskiego wraz z frontami atmosferycznymi, jedynie północno-wschodnia część kontynentu znajduje się pod wpływem wyżu znad północnej Szwecji oraz Norwegii. Polska jest w obszarze pomiędzy układem niżowym znad południowej Europy a umacniającym się wyżem znad Skandynawii.

Reklama

Oblodzenie chodników i dróg

W związku z występowaniem temperatury dodatniej i ponownym spadkiem poniżej 0°C po południu i wieczorem miejscami dochodzić będzie do powstania oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników, szczególnie na obszarach, w których występowały ostatnio opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.

Reklama

Możliwe jednak będą kolejne ostrzeżenia najbliższych dniach.

Jaka pogoda dzisiaj?

W czwartek zachmurzenie będzie duże i całkowite, większe przejaśnienia miejscami na północy. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C do -4 st. C na północy, około -2 st. C w centrum, na wybrzeżu i miejscami w rejonach podgórskich, do 0 st. C i 1 st. C na południu; chłodniej miejscami na północnym wschodzie, około -8 st. C.

W czwartek instytut prognozuje silny mróz w: woj. podlaskie (północ), warmińsko-mazurskie. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo słabych opadów marznących na Pogórzu Karpackim.

W piątek silny mróz pojawi się w: woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie (północ), podlaskie.