W Polsce panuje teraz odwilż. Prawie w całym kraju mamy dodatnie temperatury, jedynie w niektórych regionach północy temperatura może być niższa.

Wróci całodobowy mróz

Jednak według prognoza serwisu twojapogoda.pl, odwilż szybko nas opuści. Już dzisiaj (28.01) całodobowy mróz wróci do województw północnych i centralnych. Do piątku (30.01), dodatnie temperatury utrzymają się na krańcach południowych i południowo-zachodnich.

Prognozy pogody na weekend

W weekend (31.01-1.02) już w całym kraju będzie bardzo zimno. A to oznacza., że arktyczne powietrze, wygra z ciepłą masą, ale nie na długo, bo już w niedzielę (1.02) odwilż może wrócić w Sudety i na Dolny Śląsk wraz z wiatrem fenowym.

Według prognoz europejskiego modelu ECMWF, łagodne powietrze zacznie wgryzać się w głąb kraju, zajmując zachodnie i południowe regiony, a następnie także centralne.

Zaskoczenie w pogodzie. Przyjdzie z dnia na dzień

Jest szansa, że na początku przyszłego tygodnia z dnia na dzień nadejdzie duży skok temperatury i termometry będą wskazywać dodatnie wartości.

Jednak jak czytamy w serwisie, przeplatanka srogich mrozów z przyjemnymi odwilżami będzie nam towarzyszyć również na początku lutego. "Wzrośnie też prawdopodobieństwo częstszych opadów, zarówno w postaci deszczu, jak i śniegu oraz silnego wiatru" - dodano.