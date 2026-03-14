Bardzo ciepła sobota w Polsce - nawet 20 stopni Celsjusza

Jak wynika z najnowszych prognoz pogody, sobota przyniesie nam niemal letnią aurę. Temperatury będą bardzo przyjemne, a w niektórych miejscach mogą nawet zaskoczyć.

Północ i wschód: Tu prognozujemy od 14 do 16 stopni Celsjusza.

Południowy zachód: Będzie jeszcze cieplej, z temperaturami sięgającymi 18 stopni Celsjusza.

Efekt halnego: Lokalnie na południu Polski, dzięki wpływowi wiatru halnego, słupki rtęci mogą wskazać nawet 20 stopni Celsjusza.

Słonecznie i sucho - idealny czas na spacer

Jeśli zastanawiasz się, czy potrzebny będzie parasol, mamy dla Ciebie dobrą informację: szansa na opady deszczu w ciągu dnia wynosi 0 proc. Przez większą część soboty w Polsce będzie słonecznie i sucho. Odczuwalny będzie łagodny lub umiarkowany wiatr z kierunków południowych i południowo-wschodnich, wiejący z prędkością około 20-25 km/h. Pogoda w wybranych miastach:

Warszawa: Kontynuacja słonecznej aury, temperatura przekroczy 15 stopni Celsjusza.

Kraków: Czeka nas piękna, słoneczna i sucha pogoda przy łagodnym wietrze.

Lublin: Przewaga słońca i bezchmurne niebo przez większość dnia.

Noc z soboty na niedzielę

Po bardzo ciepłym dniu, noc przyniesie lekkie ochłodzenie. Temperatura spadnie do około 8 stopni Celsjusza. Niebo może stać się bardziej zachmurzone, a prawdopodobieństwo przelotnych opadów wzrośnie nieznacznie do 10 proc.

Czy to koniec wiosennego ciepła?

Warto nacieszyć się sobotnią aurą, ponieważ od niedzieli (15 marca) prognozowane jest stopniowe ochłodzenie. Powróci bardziej zmienna pogoda, dlatego sobotnie popołudnie to idealny moment, aby wybrać się na spacer lub zaplanować czas na świeżym powietrzu.