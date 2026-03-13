Jak ostrzegają amerykański model pogodowy GFS i europejski ECMWF, w pogodzie nadchodzi zmiana. Wraz z mrozem wróci do Polski śnieg.

Ciepłe popołudnia, chłodne noce. Wiosenne ocieplenie czy tylko chwilowy oddech od zimy? Oto prognoza

Kiedy nastąpi powrót zimy?

Jak podaje portal twojapogoda.pl, zima przyjdzie do nas etapami. Weekend (14-15.03) zapowiada się deszczowo w niektórych regionach. Dodatkowo może spaść deszcz ze śniegiem.

Kolejnym etapem zbliżającej się zimy będą spadki temperatury i to poniżej zera. Słupki rtęcie pokażą od -1 do -5 stopni, a nawet poniżej -5 stopni.

Śnieg obsypie tereny górzyste, gdzie będą możliwe śnieżyce. "Przyrost pokrywy śnieżnej może sięgać nawet 20-30 centymetrów" - czytamy.

Typowo zimowa aura będzie bliżej końcówki marca, jak na złość gdy w Polsce zacznie się kalendarzowa wiosna.

Będzie zimniej, a śnieg obsypie teren kraju i będzie biało.

Do kiedy może trwać zima?

Jeśli prognozy meteorologiczne się sprawdzą taka aura może utrzymać się nie tylko na przełomie marca, ale i kwietnia, Wielkanoc więc może być bardziej zimowa niż wiosenna.