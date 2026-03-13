Jak ostrzegają amerykański model pogodowy GFS i europejski ECMWF, w pogodzie nadchodzi zmiana. Wraz z mrozem wróci do Polski śnieg.

Kiedy nastąpi powrót zimy?

Jak podaje portal twojapogoda.pl, zima przyjdzie do nas etapami. Weekend (14-15.03) zapowiada się deszczowo w niektórych regionach. Dodatkowo może spaść deszcz ze śniegiem.

Kolejnym etapem zbliżającej się zimy będą spadki temperatury i to poniżej zera. Słupki rtęcie pokażą od -1 do -5 stopni, a nawet poniżej -5 stopni.

Śnieg obsypie tereny górzyste, gdzie będą możliwe śnieżyce. "Przyrost pokrywy śnieżnej może sięgać nawet 20-30 centymetrów" - czytamy.

Typowo zimowa aura będzie bliżej końcówki marca, jak na złość gdy w Polsce zacznie się kalendarzowa wiosna.

Będzie zimniej, a śnieg obsypie teren kraju i będzie biało.

Do kiedy może trwać zima?

Jeśli prognozy meteorologiczne się sprawdzą taka aura może utrzymać się nie tylko na przełomie marca, ale i kwietnia, Wielkanoc więc może być bardziej zimowa niż wiosenna.