Pogoda w piątek 13 marca. Najwięcej słońca na zachodzie

W piątek najwięcej pogodnego nieba prognozowane jest na zachodzie Polski. W tych regionach nie powinno też padać.

W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, chwilami duże. W wielu miejscach na wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13°C do 16°C. Chłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatury pokażą od 8°C do 12°C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na północy miejscami również porywisty. Powieje głównie z kierunków południowo zachodnich i południowych.

Jaka pogoda w sobotę i niedzielę 14-15 marca?

W weekend w Polsce przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Najwięcej chwil ze słońcem pojawi się na obszarach podgórskich Karpat.

Synoptycy zapowiadają również miejscami przelotny deszcz.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13°C do 18°C, co oznacza prawdziwie wiosenną aurę. Chłodniej będzie jedynie na północnym zachodzie oraz nad morzem, gdzie temperatury pokażą od 8°C do 11°C.

Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, ale chwilami może być porywisty. Powieje głównie z kierunku południowo-wschodniego i południowego. Najsilniejsze podmuchy mogą pojawić się na obszarach podgórskich Sudetów, gdzie porywy wiatru mogą osiągać około 55 km/h.