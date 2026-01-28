IMGW wskazuje, że im bliżej weekendu, tym większy wpływ na pogodę będzie mieć wyż znad zachodniej Rosji, kierujący ze wschodu suchą i mroźną, kontynentalną masę powietrza.

Jaka pogoda dzisiaj? Prognoza IMGW

Dzisiaj będzie zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Okresami wystąpią opady śniegu, jedynie na południowym wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem, miejscami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-3°C na północy, w centrum kraju oraz w rejonach podgórskich do 4-6°C na południu.

W czwartek będzie już bardziej pochmurno. Miejscami wystąpią opady śniegu, na południowym wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie już od –6°C i –3°C na północy kraju do 2-3°C na południowym wschodzie.

W piątek nie za wiele się zmieni, nadal będzie pochmurno, jedynie na północnym wschodzie w ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia. IMGW prognozuje miejscami opady śniegu, na północnym zachodzie kraju także o umiarkowanym natężeniu; na Dolnym Śląsku miejscami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od –12°C na północnym wschodzie do 0-2°C na południu kraju.

Jaka prognoza na weekend?

W sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na północnym wschodzie kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na zachodzie i miejscami południu kraju okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od –12°C i –10°C na północnym wschodzie, około –5°C w centrum, do 0-2°C na południowym zachodzie kraju.

W niedzielę zachmurzenie na północnym wschodzie kraju będzie małe, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na południu okresami spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od –14°C na północnym wschodzie, około –11°C w centrum, do –4°C i –2°C na południowym zachodzie.