Jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, odwilż w Polsce powoli się kończy. Temperatura będzie dodatnia przez jakiś czas, ale na północy znowu zrobi się mroźnie.

Prognoza pogody IMGW

W kraju będą panować niże, co sprawi, że pogoda w wielu rejonach będzie pochmurna. Jak wskazują prognozy popada śnieg. W ciągu dnia na południu oraz nad morzem popada również deszcz ze śniegiem.

Na południowym wschodzie kraju dzisiaj, wystąpią także opady deszczu ze śniegiem i deszcz.

Jaka temperatura w czwartek?

Temperatura maksymalna wyniesie już od –6°C i –3°C na północy kraju do 2-3°C na południowym wschodzie.

W dużej części kraju rano mogą wystąpić gęste mgły, które mogą ograniczać widzialność. Dodatkowo na drogach może być ślisko. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

Jaka prognoza na weekend? Dwucyfrowe mrozy

W sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na północnym wschodzie kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na zachodzie i miejscami południu kraju okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od –12°C i –10°C na północnym wschodzie, około –5°C w centrum, do 0-2°C na południowym zachodzie kraju.

W niedzielę zachmurzenie na północnym wschodzie kraju będzie małe, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na południu okresami spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od –14°C na północnym wschodzie, około –11°C w centrum, do –4°C i –2°C na południowym zachodzie.