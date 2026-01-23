Takich Mrozów USA nie widziało od dawna

Meteorolodzy pracujący dla serwisu Ventusky alarmują, że już dziś i przez cały najbliższy weekend nad USA zawitają mrozy, których dawno w tamtym rejonie świata nie doświadczono. W wyniku załamania się wiru polarnego i chaotycznych prądów nad cały tamtejszy rejon świata.

Prognozy, które w związku z tym się pojawiają, przewidują że temperatura spadnie poniże -40 stopni Celsjusza. Głównie ma to dotyczyć północych regionów USA oraz Kanady. W centrum kraju mieszkańcy USA mogą nadal spodziewać się okolic -30 stopni celjusza.

Meteorolodzy ostrzegają, że temperatura odczuwalna będzie ekstremalnie więc niska. Wydali komunikaty ostrzegające, żę może ona stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Załamany wir polarny - co to w ogóle oznacza i dlaczego przynosi takie mrozy?

Wir polarny to strumień na tyle silnych wiatór, które otaczając Arktykę są w stanie blokować w pewnym sensie morźne powietrze z tamtego regiomu. Jeśli ma ono odpowiednią moc jest w stanie sprawić, że mroźne arktyczne powietrze oscyluje tylko w jednym konkretnym regionie.

Jeśli jednak ten zaczyna się rozpadać - co właśnie miało miejsce - to wówczas wiatry zmieniają swój kształt i zachowanie. Wówczas wypuszczane są one na inne szerokości geograficzne i jak widać, są w stanie docierać wgłąb Ameryki, ale takżę Europy. Dla lepszego zrozumienia całej sytuacji meteorolodzy posługują się porównaniem do góry lodowej, która oddzielając się od lodowca jest w stanie zawędrować daleko na południe, płynąć z oceanicznym prądem.

A czy tak nietypowe zjawisko spowodowane jest zmianami klimatycznymi? Na to naukowcy nie mają jednoznacznej odpowiedzi, bo mamy do czynienia z dwoma sprzecznymi ze sobą czynnikami. Z jednej strony topnienie lodowców, które spowodowane jest globalnym ociepleniem osłabia wiry. Z drugiej jednak ocieplenie prowadzi do ocieplania górnych warstw atmosfery, co znowuż powinno go wzmacniać.

Zagadnienie to wymaga zapewne o wiele bardziej zniuansowanej ekspertyzy, która poprata musi być odpowiednimi badaniami. Na ten moment jednak najważniejsze jest to, że najbliższy okres dla mieszkańców USA i Kanady zapowiada się wyjątkowo mroźnie.