Po odwilży wracają mrozy [PROGNOZA]

W Polsce w ostatnim czasie odwilż przyniosła ze sobą trochę cieplejsza aurę, choć nie obyło się bez trudnych warunków, w szczególności na drogach. Jednak już widać spore spadki temperatur. Nocą termometry pokażą nawet -17 stopni Celsjusza. Za zimniejsza aurę odpowiada napływ wyżu Christian.

Siarczyste mrozy opanowały wschodnią część kraju. Dodatkowo z wyżem, rosnąć będzie ciśnienie. Barometry pokażą na zachodzie o 10 hPa, a na wschodzie o 15 hPa. Dzisiaj ciśnienie będzie skrajnie wysokie. Barometry pokażą od 1029 hPa na zachodzie przez 1035 hPa w centrum do 1041 hPa na wschodzie.

Jaka pogoda na niedzielę?

Koniec tygodnia: niedziela (18.01.2026) też przyniesie słońce. W wielu regionach niebo będzie bezchmurne lub z lekkim zachmurzeniem w okolicy wschodniej części kraju.

Wiatr raczej słaby i umiarkowany, okresami porywisty w pobliżu miejsc podgórskich.

Jednak mimo pogodnej aury nadal trzeba liczyć się z niskimi temperaturami. Najchłodniej na wschodzie, gdzie termometry mogą wskazywać nawet -9/-7 st. C. w ciągu dnia. Centralna część Polski to temperatury w granicach od -7 do 0 st C., natomiast w zachodnim regionie będzie stosunkowo najcieplej. Tam wartości będą oscylować w granicach do 3 st. C.

Wieczorem i nocą zrobi się jeszcze chłodniej. W wielu regionach temperatura spadnie mocno poniżej zera. Ponownie, najchłodniej będzie na wschodzie, gdzie możliwe są spadki do -17 st. C.

Jak wynika z amerykańskiego modelu GFS, na początku przyszłego tygodnia mróz ogarnie całą Polskę i będzie się systematycznie nasilać. Temperatury będą wynosić od -5 stopni do -10 stopni.

Kiedy będzie najzimniej?

Weekend jest dość chłodny. Temperatura w nocy może spaść do -20 stopni. Ale to w drugiej połowie przyszłego tygodnia przyjdzie prawdziwy mróz nawet do -25 stopni.