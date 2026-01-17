Nad Polską w ostatnich dniach panowała zacięta walka między sporym wyżem znad Syberii a głębokim niżem znad Atlantyku.

W Polsce panowała też odwilż, która stopniowo obejmowała większość kraju, przynosząc ocieplenie, ale też niebezpieczne zjawiska, takie jak marznący deszcz i gołoledź, szczególnie na wschodzie i w centrum.

Jakie prognozy na weekend?

W weekend (17-18.01) powróci siarczysty mróz, który dotknie całą Polskę. Termometry pokażą nawet do -20 stopni nocami i o porankach. Jednak co może być zaskakujące, wyż przyniesie bezchmurne niebo i sporo słońca.

Dodatkowo z wyżem, rosnąć będzie ciśnienie. Barometry pokazują teraz od 1011 hPa na zachodzie do 1019 hPa na wschodzie kraju. Ale jak podkreśla serwis, do końca tygodnia znacznie wzrośnie, na zachodzie o 10 hPa, a na wschodzie o 15 hPa. W niedzielę ciśnienie będzie skrajnie wysokie.

Barometry pokażą od 1029 hPa na zachodzie przez 1035 hPa w centrum do 1041 hPa na wschodzie.

Jakie temperatury w weekend w Polsce?

Do Polski powrócą siarczyste mrozy, które będą trwały cały dzień. Dzisiaj na wschodzie będzie do -5 stopni, w centrum do -2, a na zachodzie w okolicach 1 stopnia powyżej zera. W nocy z soboty na niedzielę w wielu regionach na wschodzie temperatury spadną znacznie poniżej -10 stopni.