Prognozy na styczeń

Jak wskazują modele pogodowe, druga połowa nie przyniesie spodziewanych ociepleń. Wszystko za sprawą olbrzymiego wyżu znad Syberii, który zbliża się do Polski. Niestety druga dekada stycznia będzie bardzo mroźna, szczególnie we wschodnich województwach, gdzie w najcieplejszym momencie dnia trzeba się spodziewać do -10 stopni, a nocami nawet do -25 stopni.

Reklama

Długoterminowa prognoza pogody na luty

Serwis Twojapogoda.pl powołując się na europejski model ECMWF wskazuje, że kolejne fale mrozów będą napływać nad Polskę aż do połowy lutego. Cieplejsze temperatury wrócą nie wcześniej niż w drugiej dekadzie lutego. "Byłby to ewenement na tle wielu poprzednich okresów zimowych" - wskazuje serwis.

Przedłużająca się zima dla się wszystkim we znaki. Zwiększą się koszty ogrzewania. Może przybyć awarii sieci ciepłowniczych, co doprowadzi do braku ogrzewania i ciepłej wody.

Jednak są też dobre wiadomości. Prognozy zwiastują wcześniejsze nadejście wiosny. A w drugiej połowie lutego temperatury mogą być wyższe niż normy wieloletnie.