Zima w naszym kraju zelżała, ale jak wynika z prognoz niestety na krótko.

Na razie przestał padać śnieg, co wynika z wyżu barycznego, który nadciąga ze wschodu. pogoda da nam trochę oddechu. Od piątku niebo będzie bezchmurne.

Najnowsza prognoza pogody. Nadeszła odwilż

Jak czytamy w serwisie Twojapogoda.pl, niestety razem z wyżem wrócą mrozy niemal w całej Polsce.

Jak wynika z amerykańskiego modelu GFS, na początku przyszłego tygodnia mróz ogarnie całą Polskę i będzie się systematycznie nasilać. Temperatury będą wynosić od -5 stopni do -10 stopni.

Kiedy będzie najzimniej?

Weekend zapowiada się dość chłodno. Temperatura może spadać do -20 stopni. Ale to w drugiej połowie przyszłego tygodnia przyjdzie prawdziwy mróz nawet do -25 stopni.

Dodatkowo z wyżem zmierzającym do naszego kraju, rosnąć będzie ciśnienie. Barometry pokazują teraz od 1011 hPa na zachodzie do 1019 hPa na wschodzie kraju. Ale jak podkreśla serwis, do końca tygodnia znacznie wzrośnie, na zachodzie o 10 hPa, a na wschodzie o 15 hPa. W niedzielę ciśnienie będzie skrajnie wysokie.

Barometry pokażą od 1029 hPa na zachodzie przez 1035 hPa w centrum do 1041 hPa na wschodzie.