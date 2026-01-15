Nad Polską panuje teraz zacięta walka między sporym wyżem znad Syberii a głębokim niżem znad Atlantyku. Trwa przeciąganie liny między nimi. Pogoda zależeć będzie od wyniku tego starcia.

Obecnie w Polsce trwa odwilż, która stopniowo obejmuje większość kraju, przynosząc ocieplenie, ale też niebezpieczne zjawiska, takie jak marznący deszcz i gołoledź, szczególnie na wschodzie i w centrum, podczas gdy na północnym wschodzie zima wciąż mocno trzyma. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i mgłami, zwłaszcza w środę i czwartek, z temperaturami sięgającymi nawet kilku stopni na plusie na zachodzie i spadającymi poniżej zera na wschodzie

Jakie prognozy na weekend?

Jednak jak wskazuje serwis Twojapogoda.pl, w weekend (17-18.01) wróci siarczysty mróz, które dotknie całą Polskę. Termometry pokażą nawet do -20 stopni nocami i o porankach. Jednak co może być zaskakujące, wyż przyniesie bezchmurne niebo i sporo słońca.

Dodatkowo z wyżem zmierzającym do naszego kraju, rosnąć będzie ciśnienie. Barometry pokazują teraz od 1011 hPa na zachodzie do 1019 hPa na wschodzie kraju. Ale jak podkreśla serwis, do końca tygodnia znacznie wzrośnie, na zachodzie o 10 hPa, a na wschodzie o 15 hPa. W niedzielę ciśnienie będzie skrajnie wysokie.

Barometry pokażą od 1029 hPa na zachodzie przez 1035 hPa w centrum do 1041 hPa na wschodzie.