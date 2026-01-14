Styczeń w Polsce jest dość zimnym miesiącem. Minusowe temperatury zostaną z nami jeszcze kilka dni. Jak wskazują prognozy nadchodzi jednak odwilż, która nie potrwa długo bo zima bliżej końca miesiąca ma wrócić.

Długoterminowa prognoza pogody IMGW - jaka pogoda będzie w lutym i marcu?

W lutym pogoda ma nie odchodzić od normy tego miesiąca. Temperatura i opady, powinny mieścić się w normie wieloletniej. Będą występować odwilże, ale okresami zima jeszcze da się we znaki i wrócą opady śniegu, jak i ujemne temperatury.

IMGW ma podobne prognozy dla marca, który też nie powinien odchodzić od normy. To oznacza, że może czekać nas przeplatanka zimy i wiosny. Można spodziewać się pierwszych ciepłych dni, ale też zimnego powietrze z północy ze śniegiem.

IMGW prognozuje, jaka będzie wiosna

W ostatnich latach wiosna nie była idealna. Panowały dość niskie temperatury, jak na tę porę roku. Ale w 2026 ma się to zmienić. Jak prognozuje IMGW, kwiecień będzie cieplejszy niż zwykle. Ochłodzenia mogą się pojawić, ale będą krótkotrwałe. Dodano, że kwiecień od morza po góry może być burzowy i pełen opadów deszczu.

Pogoda w maju, też powinna mile zaskoczyć. Możemy w tym miesiącu liczyć na iście wiosenną aurę, z umiarkowanymi wartości na termometrach i przeciętnymi opadami. Cieplej będzie na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Warmii, Mazurach, Podlasiu i Mazowszu.

Jest to spora zmiana, bo w ostatnich latach maj nie rozpieszczał. Majówki były deszczowe i zimne. W tym roku według prognoz możemy liczyć na inny klimat.