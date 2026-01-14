Styczeń w Polsce jest dość zimnym miesiącem. Minusowe temperatury zostaną z nami jeszcze kilka dni. Jak wskazują prognozy nadchodzi jednak odwilż, która nie potrwa długo bo zima bliżej końca miesiąca ma wrócić.
Długoterminowa prognoza pogody IMGW - jaka pogoda będzie w lutym i marcu?
W lutym pogoda ma nie odchodzić od normy tego miesiąca. Temperatura i opady, powinny mieścić się w normie wieloletniej. Będą występować odwilże, ale okresami zima jeszcze da się we znaki i wrócą opady śniegu, jak i ujemne temperatury.
IMGW ma podobne prognozy dla marca, który też nie powinien odchodzić od normy. To oznacza, że może czekać nas przeplatanka zimy i wiosny. Można spodziewać się pierwszych ciepłych dni, ale też zimnego powietrze z północy ze śniegiem.
IMGW prognozuje, jaka będzie wiosna
W ostatnich latach wiosna nie była idealna. Panowały dość niskie temperatury, jak na tę porę roku. Ale w 2026 ma się to zmienić. Jak prognozuje IMGW, kwiecień będzie cieplejszy niż zwykle. Ochłodzenia mogą się pojawić, ale będą krótkotrwałe. Dodano, że kwiecień od morza po góry może być burzowy i pełen opadów deszczu.
Pogoda w maju, też powinna mile zaskoczyć. Możemy w tym miesiącu liczyć na iście wiosenną aurę, z umiarkowanymi wartości na termometrach i przeciętnymi opadami. Cieplej będzie na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Warmii, Mazurach, Podlasiu i Mazowszu.
Jest to spora zmiana, bo w ostatnich latach maj nie rozpieszczał. Majówki były deszczowe i zimne. W tym roku według prognoz możemy liczyć na inny klimat.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję