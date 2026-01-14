Styczeń w Polsce jest dość zimnym miesiącem. Minusowe temperatury zostaną z nami jeszcze kilka dni. Jak wskazują prognozy nadchodzi jednak odwilż, która nie potrwa długo bo zima bliżej końca miesiąca ma wrócić.

Dzisiaj może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami
Długoterminowa prognoza pogody IMGW - jaka pogoda będzie w lutym i marcu?

W lutym pogoda ma nie odchodzić od normy tego miesiąca. Temperatura i opady, powinny mieścić się w normie wieloletniej. Będą występować odwilże, ale okresami zima jeszcze da się we znaki i wrócą opady śniegu, jak i ujemne temperatury.

IMGW ma podobne prognozy dla marca, który też nie powinien odchodzić od normy. To oznacza, że może czekać nas przeplatanka zimy i wiosny. Można spodziewać się pierwszych ciepłych dni, ale też zimnego powietrze z północy ze śniegiem.

IMGW prognozuje, jaka będzie wiosna

W ostatnich latach wiosna nie była idealna. Panowały dość niskie temperatury, jak na tę porę roku. Ale w 2026 ma się to zmienić. Jak prognozuje IMGW, kwiecień będzie cieplejszy niż zwykle. Ochłodzenia mogą się pojawić, ale będą krótkotrwałe. Dodano, że kwiecień od morza po góry może być burzowy i pełen opadów deszczu.

Pogoda w maju, też powinna mile zaskoczyć. Możemy w tym miesiącu liczyć na iście wiosenną aurę, z umiarkowanymi wartości na termometrach i przeciętnymi opadami. Cieplej będzie na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Warmii, Mazurach, Podlasiu i Mazowszu.

Jest to spora zmiana, bo w ostatnich latach maj nie rozpieszczał. Majówki były deszczowe i zimne. W tym roku według prognoz możemy liczyć na inny klimat.