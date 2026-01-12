Amerykańska prognoza pogody

Jak wskazują najnowsze prognozy pogody mogą czekać nas znowu trudne warunki atmosferyczne.

Reklama

Jak wskazuje amerykański model pogodowy GFS, czekają nas zawieje śnieżne i intensywne opady i silne wiatry do 60 km/h na Pomorzu Gdańskim, Żuławach i na terenach górskich na Śląsku i w Małopolsce. Jak wskazuje serwis twojapogoda.pl, opady śniegu mogą sięgać nawet do 50 cm, co stwarza ryzyko utrudnień w ruchu drogowym.

Jakie regiony są zagrożone?

Pomorze Gdański może liczyć się z ciężkimi warunkami. Dodatkowo arktyczne mrozy mogą uderzyć w wschodnią część kraju. Temperatury mogą spaść do -25 stopni na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu.

Jak wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) możliwe są kolejne ostrzeżenia w najbliższych dniach. W nocy z poniedziałku na wtorek w woj. na wschodzie kraju: od podkarpackiego po podlaskie i warmińsko-mazurskie możliwy silny mróz: stopień 1, w nocy z poniedziałku na wtorek na krańcach zachodnich możliwe opady marznące pierwszego stopnia.

"Uwaga. Do 12.01 prognozowane są lokalne i okresowo intensywne opady śniegu, przy dość silnym i silnym wietrze z kierunków północnych – szczególnie na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich Karpat. W kolejnych dniach – od 13.01 do 15.01 miejscami wystąpi istotne zagrożenie spowodowane przez opady marznące i gołoledź" - ostrzega IMGW.

Reklama

Kiedy możliwa odwilż?

Według serwisu twojapogoda.pl, odwilż rozpocznie się w nocy z poniedziałku na wtorek. Marznące opady deszczu mogą prowadzić do oblodzenia, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie kraju. W środę opady śniegu zmieniające się w deszcz dotrą na wschód, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych warunków na drogach.

"Od nocy z wtorku na środę Polska przejdzie w zasięg dość rozległego i wielośrodkowego układu niskiego ciśnienia, zacznie napływać cieplejsze powietrze z południowego zachodu. Na styku z mocno wychłodzoną masą powietrza obecną nad Polską dochodzić będzie do wystąpienia opadów śniegu, przechodzących w deszcz marznący oraz po wzroście temperatury powyżej 0°C w deszcz ze śniegiem i deszcz. Ocieplenie będzie postępować powoli, a w związku z tym opady marznące, powstające na styku różnych mas powietrza będą dość wolno przemieszczać się z zachodu na wschód" -podał natomiast IMGW.