Jak wskazuje IMGW, w niedzielę będzie pochmurno w całym kraju. Na wschodzie i w centrum wystąpią opady śniegu, a na zachodzie opady mieszane śniegu z deszczem i miejscami deszczu, lokalnie opady będą marznące.

Gołoledź, wiatr i zamiecie śnieżne

Na drogach możliwa będzie gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od około –3°C na wschodzie do około 3°C na zachodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -18°C; -15°C w kotlinach górskich, oraz -9°C; -7 w centrum do -4°C; -2°C na wybrzeżu.

Reklama

Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, po południu porywisty, z kierunków południowych. Na południowym wschodzie kraju możliwe będą zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w Warszawie: niedziela, 11.01.2026

W niedzielę termometry w stolicy pokażą -5°C w ciągu dnia. Prognozy wskazują, że wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 19 km/h. Możemy spodziewać się też przelotnego deszczu. Według meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w niedzielę wynosi 25 proc. Dzisiaj ma być cieplejszy dzień niż w sobotę. W nocy temperatura może spaść do -5°C.