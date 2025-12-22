Jeszcze w tym tygodniu do Polski zacznie przychodzić arktyczne powietrze. Co oznacza, że w naszym kraju zapanuje zimna atmosfera. temperatura spodnie nawet kilkanaście stopni poniżej zera, a ochłodzenie będzie trwało cały dzień.

Silne mrozy w Polsce. Najnowsza prognoza pogody

Jak wskazuje serwis "TwojaPogoda", w okresie świątecznym zapanuje rozległy wyż baryczny, który będzie się przemieszczać znad Morza Północnego przez Polskę w kierunku Ukrainy. "W jego centrum odnotujemy nawet 1040 hPa, a to oznacza, że ciśnienie będzie skrajnie wysokie" - poinformowano.

Od jutra do Polski zacznie spływać siarczyste powietrze. Przyniesie ono ujemne temperatury, które potrwają całą dobę.

Jaka pogoda na Wigilię? (24.12)

Pogoda w Wigilię nie zmieni się drastycznie. Będzie dość pogodnie w całym kraju ma być bezchmurne niebo. Na południu Polski może utrzymać się zachmurzenie. Ale w górach ma sypnąć białym puchem. Temperatura będzie wynosić od -1/-2 stopni na zachodzie i południu do -5/-6 stopni na północnym wschodzie. W nocy będzie -5/-10 stopni, a na wschodzie, w centrum i w górach przeszło -10 stopni.

Pierwszy dzień świąt nie zapowiada zmian. Na ogół będzie bardzo słonecznie i bez opadów. Mróz będzie całą dobę. Temperatura maksymalna wyniesie od -1/-2 stopni na południu i zachodzie do -4 stopni na północnym wschodzie. W nocy temperatura spadnie do -5 stopni, a miejscami do -10 stopni, szczególnie w górskich rejonach.

W drugi dzień świąt nadzieję zmiana pogody. Kraj znajdzie się po zachodniej stronie wyżu, a to oznacza zachmurzenie oraz przelotne opady śniegu. Dodatkowo od północnych regionów w kierunku południowym będzie postępować odwilż. Temperatury wzrosną i obejmą całą północną połowę kraju, gdzie termometry wskażą do 1-5 stopni.

A co z opadami śniegu?

Na większe opady śniegu musimy poczekać kilka dni. Nadejdą najprawdopodobniej po świętach. Wtedy w większości kraju spadnie od 1 do 5 cm śniegu, a miejscami do 10 cm.