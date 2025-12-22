Jeszcze w tym tygodniu do Polski zacznie przychodzić arktyczne powietrze. Co oznacza, że w naszym kraju zapanuje zimna atmosfera. temperatura spodnie nawet kilkanaście stopni poniżej zera, a ochłodzenie będzie trwało cały dzień.

Silne mrozy w Polsce. Najnowsza prognoza pogody

Jak wskazuje serwis "TwojaPogoda", w okresie świątecznym zapanuje rozległy wyż baryczny, który będzie się przemieszczać znad Morza Północnego przez Polskę w kierunku Ukrainy. "W jego centrum odnotujemy nawet 1040 hPa, a to oznacza, że ciśnienie będzie skrajnie wysokie" - poinformowano.

Reklama
Pokazali nową prognozę pogody dla Polski. Jest konkretna data ataku zimy. Wielu się zdziwi
Pokazali nową prognozę pogody dla Polski. Jest konkretna data ataku zimy. Wielu się zdziwi

Zobacz również

Od jutra do Polski zacznie spływać siarczyste powietrze. Przyniesie ono ujemne temperatury, które potrwają całą dobę.

Jaka pogoda na Wigilię? (24.12)

Pogoda w Wigilię nie zmieni się drastycznie. Będzie dość pogodnie w całym kraju ma być bezchmurne niebo. Na południu Polski może utrzymać się zachmurzenie. Ale w górach ma sypnąć białym puchem. Temperatura będzie wynosić od -1/-2 stopni na zachodzie i południu do -5/-6 stopni na północnym wschodzie. W nocy będzie -5/-10 stopni, a na wschodzie, w centrum i w górach przeszło -10 stopni.

Pierwszy dzień świąt nie zapowiada zmian. Na ogół będzie bardzo słonecznie i bez opadów. Mróz będzie całą dobę. Temperatura maksymalna wyniesie od -1/-2 stopni na południu i zachodzie do -4 stopni na północnym wschodzie. W nocy temperatura spadnie do -5 stopni, a miejscami do -10 stopni, szczególnie w górskich rejonach.

W drugi dzień świąt nadzieję zmiana pogody. Kraj znajdzie się po zachodniej stronie wyżu, a to oznacza zachmurzenie oraz przelotne opady śniegu. Dodatkowo od północnych regionów w kierunku południowym będzie postępować odwilż. Temperatury wzrosną i obejmą całą północną połowę kraju, gdzie termometry wskażą do 1-5 stopni.

Reklama

A co z opadami śniegu?

Na większe opady śniegu musimy poczekać kilka dni. Nadejdą najprawdopodobniej po świętach. Wtedy w większości kraju spadnie od 1 do 5 cm śniegu, a miejscami do 10 cm.