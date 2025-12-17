Zmiana pogody na horyzoncie

Jak podaje serwis TwojaPogoda, głęboki układ niżowy w najbliższych dniach przyniesie potężne wichury i zapewni wyjątkowe ciepło do niemal całej Europy.

Olbrzymie układy niskiego ciśnienia, zdominowały Północny Atlantyk. Jest to ważna informacja ponieważ mają one bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w pogodzie m.in. w Polsce. W związku z tym, pogoda w grudniu nie jest typowa dla tego miesiąca. Temperatury są wyższe sięgając nawet 10 stopni C.

Huraganowe wiatry mogą osiągać nawet do 100 km/h

Mieszkańcy zachodnich krańców Europy, muszą liczyć się z oddziaływaniem atlantyckich niżów. Jak wskazuje serwis, to właśnie tam począwszy od środy (17.12) spodziewane są huraganowe wiatry. Największy wpływ mogą mieć na mieszkańców Wysp Brytyjskich. "Apogeum wichur przypadnie na czwartek (18.12), gdy największe ryzyko niszczących zjawisk spodziewane jest w Anglii, w tym m.in. w Londynie" - podaje serwis. Wiatr osiągnie od 70-80 km/h, a w górach i na wybrzeżach nawet 100 km/h.

Polska jest w gronie szczęśliwców, ponieważ w okolicach naszego kraju są wyże baryczne, które z odpowiadają za większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

Czy w Polsce będzie wietrznie?

Mimo, że w Polsce będzie ładniejsza pogoda, to wiatry nas nie ominą. Za sprawą południowego i południowo-zachodniego wiatru będzie mocno wiało i u nas. W środę (17.12) na południu i w centrum kraju, pojawi się efekt fenu, co oznacza że właśnie tam będą najsilniejsze porywy wiatru. Z kolei w nocy z czwartku na piątek (18/19.12) i w piątek (19.12) pojawią się na zachodzie i północy kraju.