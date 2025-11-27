Niespodziewany zwrot w listopadowej aurze

Początek listopada zaskoczył nas wysokimi, znacznie wyższymi niż w poprzednich latach, temperaturami. Sytuacja diametralnie zmieniła się jednak w połowie miesiąca, kiedy to aura zaczęła przypominać wczesną zimę, a nie jesień. Wiele regionów Polski doświadczyło opadów śniegu, a temperatury, zarówno w dzień, jak i w nocy, spadły poniżej 0 stopni Celsjusza.

Długoterminowa prognoza pogody na grudzień 2025

Wstępne, długoterminowe prognozy na grudzień, opracowane przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych, nie dają nadziei na prawdziwą, śnieżną zimę na terenie Polski. Synoptycy przewidują, że w pobliżu granic kraju pojawi się wyż atmosferyczny, który zapewni wiele dni bez opadów. Nie oznacza to jednak, że będzie słonecznie. Średnie temperatury w grudniu mają wahać się od 2 do 5 stopni Celsjusza. Wyjątkiem mogą być zachodnie krańce Polski, gdzie możliwe są cieplejsze dni i wzrost temperatury nawet do 8 lub 10 stopni Celsjusza.

Szansa na białe święta Bożego Narodzenia

W drugiej połowie grudnia przewiduje się osłabienie wyżów, co z kolei ma przynieść częstsze opady i silniejszy, porywisty wiatr. Temperatury mają wówczas spaść do 1 lub 2 stopni Celsjusza na wschodzie kraju oraz do 4 stopni na zachodzie. Eksperci prognozują, że oprócz deszczu, należy spodziewać się również opadów śniegu, zwłaszcza w regionach wschodnich, południowych i centralnych. Najchłodniej ma być w trzeciej dekadzie miesiąca, co jest dobrą wiadomością dla osób marzących o białych świętach. Szczególnie na wschodzie i Podhalu, temperatura w najcieplejszym momencie dnia rzadko przekroczy 0 stopni Celsjusza. Mróz, i to nie tylko nocą, ma panować także w pozostałych częściach kraju. Mieszkańcy wschodniej i południowej Polski mogą w tym czasie szczególnie liczyć na opady śniegu.